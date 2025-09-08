08 Eylül 2025, Pazartesi
İsrail Lübnan'a saldırdı! 5 ölü çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.09.2025 23:36 Güncelleme: 08.09.2025 23:36
İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığını saldırıda Hizbullah’a ait silah depolarının hedef alındığı iddia edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda 262 kişi hayatını kaybetti, 608 kişi de yaralandı.

