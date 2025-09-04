Soykırımcıya kanlı destek! Google katilin propagandası için kolları sıvadı: 45 milyon dolarlık anlaşma
İşgalci İsrail Gazze'de insanlık dışı saldırılarla soykırımını sürdürürken İsrail'e başta ABD olmak birçok ülke ve kurumdan da destek geri kalmıyor. Bu durum tepkilere neden olsa da soykırım ortakları terör devletine destekten geri kalmıyor. Milyarlarca kullanıcısı olan Google İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisiyle 45 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Bu kanlı anlaşmaya göre Google Gazze’deki insani krizi küçümseyen ve hükümetin mesajlarını yaymayı amaçlayan propaganda kampanyalarını yürütecek.
Google'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisiyle 45 milyon dolarlık bir anlaşma yaparak Gazze'deki insani krizi küçümseyen ve hükümetin mesajlarını yaymayı amaçlayan propaganda kampanyalarını yürüttüğü iddia ediliyor.
Drop Site News'un haberine göre, haziran sonunda imzalanan altı aylık sözleşmede Google, Netanyahu'nun halkla ilişkiler stratejisinin destekçisi olarak "kilit bir yapı" şeklinde tanımlandı. Kampanya, İsrail'in 2 Mart'ta Gazze'ye gıda, ilaç ve yakıt gibi temel insani yardımları engellemesinin ardından başlatıldı.
Haberde reklamların YouTube ve Google'ın Display & Video 360 platformu üzerinden yayımlandığı, hükümet belgelerinde ise bu kampanyaların "hasbara" (propaganda) olarak geçtiği belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve "Gazze'de yemek var, diğer tüm iddialar yalan" mesajı veren bir videonun, sponsorlu paylaşımlarla 6 milyondan fazla izlendiği kaydedildi.
Raporda ayrıca, İsrail hükümetinin sosyal medya platformu X'e 3 milyon dolar, Fransız-İsrail ortaklığı Outbrain/Teads'e ise 2,1 milyon dolar reklam yatırımı yaptığı aktarıldı.
Google ya da İsrail hükümeti tarafından söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.