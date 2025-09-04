İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti (AFP)

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Armani, Haziran ayında Milano Erkek Moda Haftası'ndaki defilelerine katılamamıştı. Bu, kariyeri boyunca ilk kez bir podyum etkinliğini kaçırdığı an olarak kayıtlara geçti.

Moda dünyasında "Re Giorgio" yani "Kral Giorgio" olarak anılan Armani, koleksiyonlarının her detayını ve işinin her yönünü bizzat denetlemesiyle tanınıyordu—reklam kampanyalarından podyuma çıkan modellerin saçlarına kadar her şeyle ilgilenirdi.