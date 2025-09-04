İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti
İtalyan moda dünyasının efsanevi ismi Giorgio Armani’nin hayatını kaybettiği, Armani Grubu tarafından Perşembe günü yapılan açıklamayla duyuruldu.
Moda evinden yapılan açıklamada, "Sonsuz bir üzüntüyle, Armani Grubu kurucusu, yaratıcısı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle markamızın itici gücü olan Giorgio Armani'nin ölümünü bildiririz" ifadelerine yer verildi.
91 yaşındaki Armani, modern İtalyan tarzı ve zarafetinin simgesi haline gelmişti. Tasarımcılıktaki estetik vizyonunu iş dünyasındaki stratejik zekâsıyla birleştirerek yıllık yaklaşık 2.3 milyar euro (2.7 milyar dolar) ciroya ulaşan bir moda imparatorluğu kurmuştu.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Armani, Haziran ayında Milano Erkek Moda Haftası'ndaki defilelerine katılamamıştı. Bu, kariyeri boyunca ilk kez bir podyum etkinliğini kaçırdığı an olarak kayıtlara geçti.
Moda dünyasında "Re Giorgio" yani "Kral Giorgio" olarak anılan Armani, koleksiyonlarının her detayını ve işinin her yönünü bizzat denetlemesiyle tanınıyordu—reklam kampanyalarından podyuma çıkan modellerin saçlarına kadar her şeyle ilgilenirdi.
