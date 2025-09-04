Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde toplantısı sonrası Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi sonrası toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak Türkiye'ye teşekkür etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde gerçekleşen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'yi temsilen toplantıya çevrimiçi olarak katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gerçekleşen toplantı sonrası Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı paylaşımda; "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, daha önce dört kez iştirak ettiğim 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin bugün beşincisine çevrim içi olarak katıldım. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump'ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabalar ele alındı.
Türkiye olarak kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkanlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
