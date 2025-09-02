03 Eylül 2025, Çarşamba
İşgal ordusu ambulansları bombaladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.09.2025 00:02
Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail kana doymak bilmiyor. İşgalciler bu kez ambulansları hedef aldı. Soykırım ordusu "quadcopter" tipi dronla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin kuzeyinde bulunan Şeyh Rıdvan Kliniği'ndeki ambulanslara saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, "quadcopter" tipi dronla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin kuzeyinde bulunan Şeyh Rıdvan Kliniği'ndeki ambulanslara saldırı düzenledi.

Drondan ateşlenen bombaların isabet ettiği bölgede yangın çıktığı kaydedildi.

