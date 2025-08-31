İşgalci siyonistlerden iddia: Kassam’ın sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü mü?

Filistin siyasi partisi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde Gazze Şeridi'nde esir takasında bulunurken (REUTERS)

Açıklama, İsrailli işgal güçlerinin Gazze'deki Han Yunus'ta aldığı ağır darbe sonucu iddia edildi.

HAMAS'IN YALANLADIĞI İDDİASI

Hamas'a ait olduğu belirtilen güvenlik kaynakları sosyal mecralarda Ebu Ubeyde'nin şehit edilmediğini, İsrail'in aldığı darbe sonucu böyle bir yalanı ortaya attığını öne sürdü.

İddiaya göre İsrail, geçtiğimiz gece Zeytun Mahallesi'nde aldığı darbe sonucu kamuoyunda oluşan tepkileri dindirmek için böyle bir yalana başvurdu.

Hamas'ın resmi ofisinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

KASSAM PUSUYA DÜŞÜRMÜŞTÜ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde, İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı araca patlayıcılarla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.



Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Üniversitesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerine ait zırhlı personel aracının "güçlü patlayıcılarla" hedef alındığı belirtilmişti.



Açıklamada, saldırının ardından yaralı askerlerin tahliyesi için bölgeye bir İsrail helikopterinin indiği aktarılmıştı.



Kassam Tugayları, saldırının bilançosuna ilişkin bilgi paylaşmazken, İsrail işgal güçlerinin aynı bölgede sivillerin boşaltılması için "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği alanlarda yoğun saldırılar düzenlediğinin altını çizmişti.

Düşürülen pusuda 5 İsrailli işgalcinin öldüğü, 20'sinin yaralandığı ve 4'ünün ise kayıp olduğu ifade edilmiş, kayıp işgalcilerin esir düşmüş olabileceği belirtilmişti.