İşgalci siyonistlerden iddia: Kassam'ın sözcüsü Ebu Ubeyde öldürüldü mü?
İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, pazar günü yaptığı açıklamada Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'de İsrailli işgalciler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Ebu Ubeyde'nin cuma günü Gazze'de ordu ile iç istihbarat servisi Şin Bet'in ortak operasyonuyla hedef alındığını iddia etmişti.
Açıklama, İsrailli işgal güçlerinin Gazze'deki Han Yunus'ta aldığı ağır darbe sonucu iddia edildi.
HAMAS'IN YALANLADIĞI İDDİASI
Hamas'a ait olduğu belirtilen güvenlik kaynakları sosyal mecralarda Ebu Ubeyde'nin şehit edilmediğini, İsrail'in aldığı darbe sonucu böyle bir yalanı ortaya attığını öne sürdü.
İddiaya göre İsrail, geçtiğimiz gece Zeytun Mahallesi'nde aldığı darbe sonucu kamuoyunda oluşan tepkileri dindirmek için böyle bir yalana başvurdu.
Hamas'ın resmi ofisinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
KASSAM PUSUYA DÜŞÜRMÜŞTÜ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde, İsrail askerlerini taşıyan bir zırhlı araca patlayıcılarla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Üniversitesi yakınlarında bulunan İsrail askerlerine ait zırhlı personel aracının "güçlü patlayıcılarla" hedef alındığı belirtilmişti.
Açıklamada, saldırının ardından yaralı askerlerin tahliyesi için bölgeye bir İsrail helikopterinin indiği aktarılmıştı.
Kassam Tugayları, saldırının bilançosuna ilişkin bilgi paylaşmazken, İsrail işgal güçlerinin aynı bölgede sivillerin boşaltılması için "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği alanlarda yoğun saldırılar düzenlediğinin altını çizmişti.
Düşürülen pusuda 5 İsrailli işgalcinin öldüğü, 20'sinin yaralandığı ve 4'ünün ise kayıp olduğu ifade edilmiş, kayıp işgalcilerin esir düşmüş olabileceği belirtilmişti.
