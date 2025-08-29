ABD'den skandal Filistin kararı! "BM'ye katılmak isteyen yetkililere vize verilmeyecek"

AFP'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak isteyen Filistin yönetimi üyelerine vize vermeyeceğini duyurdu.

"VİZE VERİLMEYECEK"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun aldığı karar doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (FY) üyelerine vize verilmeyecek ve verilen vizeler iptal edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...