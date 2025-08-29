29 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri ABD'den skandal Filistin kararı! "BM'ye katılmak isteyen yetkililere vize verilmeyecek"

ABD'den skandal Filistin kararı! "BM'ye katılmak isteyen yetkililere vize verilmeyecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 17:57 Güncelleme: 29.08.2025 18:02
ABONE OL
ABD’den skandal Filistin kararı! BM’ye katılmak isteyen yetkililere vize verilmeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı yeni bir skandala imza attı. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak isteyen Filistin yönetimi üyelerine vize vermeyeceğini duyurdu.

AFP'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak isteyen Filistin yönetimi üyelerine vize vermeyeceğini duyurdu.

"VİZE VERİLMEYECEK"
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun aldığı karar doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (FY) üyelerine vize verilmeyecek ve verilen vizeler iptal edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’den skandal Filistin kararı! BM’ye katılmak isteyen yetkililere vize verilmeyecek ABD’den skandal Filistin kararı! BM’ye katılmak isteyen yetkililere vize verilmeyecek ABD’den skandal Filistin kararı! BM’ye katılmak isteyen yetkililere vize verilmeyecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör