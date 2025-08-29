ABD soykırımcı İsrail'e neden kalkan oluyor? A Haber'de çarpıcı yorum: 1 trilyon dolarlık ortaklık...
Gazze’de devam eden insanlık krizi, tüm dünyada tepkilere ve protestolara yol açarken, İsrail ile ABD arasındaki işbirliğinin arka planına dair sorular da giderek daha fazla gündeme geliyor. A Haber canlı yayınına katılan ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, yaşanan gelişmeleri değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sapmaz, özellikle Doğu Akdeniz’de yaklaşık 1 trilyon dolarlık rezervlere ulaştığı tahmin edilen doğal gaz yataklarının, İsrail ve ABD’nin ortak stratejisinde belirleyici bir rol oynadığına işaret etti.
Gazze'de süren saldırılar, uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken ABD ile İsrail arasındaki yakın işbirliği de yeniden tartışma konusu oldu. Bölgedeki insani krize dikkat çeken A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Doğu Akdeniz'de yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde olduğu belirtilen doğalgaz yataklarının, iki ülkenin ortak stratejisinde kritik bir rol oynadığını belirtti.
1 TRİLYON DOLARLIK ORTAKLIK
Gazze'de süren katliamın perde arkasında yatan en büyük nedene ilişkin konuşan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarını işaret etti. Sapmaz, yaklaşık 1 trilyon dolarlık rakamların telaffuz edildiği doğal gaz yataklarına ilişkin konuşarak şunları söyledi:
Gazze'deki bu katliamın arkasında yatan tek bir neden var: Doğu Akdeniz'de yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan rakamların telaffuz edildiği doğal gaz yataklarının, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından ortaklaşa Avrupa'ya ulaştırılması.
Geçtiğimiz gün ABD'de düzenlenen Gazze toplantısının ardından alınan kararda, meselenin yıl sonuna kadar çözülebileceği ifade edilmişti. Ancak aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yeni bir kara baskını hazırlığında olduğu bilgisi Beyaz Saray'a ulaştı. Bu durum, insani krizi ve kıtlık tehlikesini derinleştiriyor; yardım koridorlarının açılmasını daha da acil hale getiriyor.
WASHİNGTON'DAKİ TEMASLAR
Aynı zamanda Washington'da bir başka önemli toplantı daha vardı. İsrail Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rubio ile görüştü. Bu temaslar, Beyaz Saray'ın ertesi gün planı yani savaş sonrasındaki planı. İsrail'in askeri stratejisiyle senkronize etme çabasının bir parçası olarak Amerikan ana akım medyasında değerlendirildi.
ABD İSRAİL'E "DUR" DİYECEK Mİ?
ABD'nin İsrail'e "dur" dediği bir zaman gelecek mi? Sorusuna yanıt veren Sapmaz, şöyle yanıt verdi:
Bunun altını hep çiziyorum: Hayır, görmeyeceğiz. Öyle bir zaman gelmeyecek. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla ve verilen mesajlarla sürekli İslam dünyasını uyandırmaya çalışıyor; ancak Türkiye maalesef yalnız kaldı.
ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN DERİNLİĞİ
Benim ABD'deki 6'ncı yılımda şunu belirtmem gerekir ki, Amerikan derin devlet yapısının dünyadaki kılcal damarlara kadar nasıl girdiğini araştırmak benim doktora alanım. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyorum ve her geçen gün umutsuzluğum daha da artıyor.
Yani, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir politikada ayrı düştüğünü görmeyeceğiz. Son yüzyıldan bu yana İsrail lobisi ABD'de ülkenin kılcal damarlarına kadar girmiş durumda.
