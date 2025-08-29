ABD soykırımcı İsrail’e neden kalkan oluyor? A Haber’de çarpıcı yorum: 1 trilyon dolarlık ortaklık...

Gazze'de süren saldırılar, uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken ABD ile İsrail arasındaki yakın işbirliği de yeniden tartışma konusu oldu. Bölgedeki insani krize dikkat çeken A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Doğu Akdeniz'de yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde olduğu belirtilen doğalgaz yataklarının, iki ülkenin ortak stratejisinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

1 TRİLYON DOLARLIK ORTAKLIK

Gazze'de süren katliamın perde arkasında yatan en büyük nedene ilişkin konuşan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarını işaret etti. Sapmaz, yaklaşık 1 trilyon dolarlık rakamların telaffuz edildiği doğal gaz yataklarına ilişkin konuşarak şunları söyledi:

Gazze'deki bu katliamın arkasında yatan tek bir neden var: Doğu Akdeniz'de yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan rakamların telaffuz edildiği doğal gaz yataklarının, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından ortaklaşa Avrupa'ya ulaştırılması.

Geçtiğimiz gün ABD'de düzenlenen Gazze toplantısının ardından alınan kararda, meselenin yıl sonuna kadar çözülebileceği ifade edilmişti. Ancak aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yeni bir kara baskını hazırlığında olduğu bilgisi Beyaz Saray'a ulaştı. Bu durum, insani krizi ve kıtlık tehlikesini derinleştiriyor; yardım koridorlarının açılmasını daha da acil hale getiriyor.