Gana ve Singapur’dan ikili ilişkiler: Cumhurbaşkanları bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mahama, Singapur'a yaptığı resmi ziyarete ilişkin ABD merkezli Facebook hesabından paylaşımda bulundu.



Mahama, ziyaret sırasında Singapurlu mevkidaşı Tharman ile teknoloji, finans, tarım ve yeşil büyüme alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.



Mahama, görüşmede Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı (AfCFTA) çerçevesinde ticaretin kolaylaştırılması için karşılıklı uyumlu ödeme sistemleri üzerinde çalışacaklarını aktararak "Sadece mal ve insanların serbest dolaşımına izin vermek yetmez. Sınır ötesi ödemelerin de sorunsuz olması gerekir." ifadelerini kullandı.



Singapur'un, karbon piyasaları konusunda Gana ile uygulama anlaşması imzalayan ilk Asya ülkesi olduğunu belirten Mahama, bu işbirliğinin düşük karbonlu büyüme yatırımlarının önünü açtığını vurguladı.



Singapur Cumhurbaşkanı Tharman da Gana'nın reformlarına güven duyduğunu ve AfCFTA kapsamında ülkenin bir "bölgesel giriş kapısı" rolünü desteklediklerini kaydetti.

