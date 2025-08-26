Trump'tan FED üyesi için flaş karar: Lisa Cook görevden alındı
ABD Başkanı Donald Trump, FED Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u ipotek sözleşmelerindeki yanlış beyanlar ve Amerikan Merkez Bankası üzerindeki artan baskı iddialarını gerekçe göstererek, acilen yürürlüğe girmek üzere görevden alınmasını emretti.
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü FED Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un bazı gerekçeler nedeniyle acilen yürürlüğe girmek üzere görevden alınmasını emretti.
Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı açıklamada FED Yasası'nı gerekçe olarak Lisa Cook'a hitaben mektup yazdı. Mektupta "Seni görevden almak için yeterli sebep olduğuna karar verdim." ifadeleri yer aldı.
YANLIŞ BEYANLAR SEBEBİYLE GÖREVDEN ALINDI
Trump, söz konusu yasanın kendisinin takdirine bağlı olarak, sebep olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetti.
Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne süren Trump, Cook'un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını aktardı.
Trump, "İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız." değerlendirmesinde bulundu.
FED'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğuna dikkati çeken Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini vurguladı.
Trump, "Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz. En azından, söz konusu davranış, finansal işlemlerde, finansal düzenleyici olarak yetkinliğinizi ve güvenilirliğinizi sorgulamaya neden olan türden bir ağır ihmal sergilemektedir." ifadelerini kullandı.
Başkan olarak, ABD kanunlarının sadakatle uygulanmasını sağlamanın görevi olduğunun altını çizen Trump, "Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım." değerlendirmesini yaptı.
COOK'A İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI
Trump, geçen hafta sosyal medya hesabından, Bloomberg'in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten haberini paylaşarak, "Cook hemen istifa etmelidir." ifadesini kullanmıştı.
Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yapan Cook ise Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu savunarak, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok." açıklamasını yapmıştı.
