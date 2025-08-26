111 yıllık Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Fed arasındaki sular durulmuyor. Trump, geçtiğimiz günlerde Fed yönetim kurulu üyesi Lisa Cook'a istifa etmesi gerektiğini söylemişti. İstifa talebinin gerekçesi ise ülkedeki yolsuzluk iddialarıydı. Ancak Cook istifa talebine olumsuz yanıt verdi. Aradan kısa bir süre geçmişti ki, Trump resmi bir belgeyi paylaştı. "Fed yönetim kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanan Trump, Lisa Cook'un görevine son verdi.

