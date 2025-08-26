26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları 111 yıllık Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
111 yıllık Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı

111 yıllık Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 09:30
ABD Başkanı Donald Trump ile Fed arasındaki sular durulmuyor. Trump, geçtiğimiz günlerde Fed yönetim kurulu üyesi Lisa Cook'a istifa etmesi gerektiğini söylemişti. İstifa talebinin gerekçesi ise ülkedeki yolsuzluk iddialarıydı. Ancak Cook istifa talebine olumsuz yanıt verdi. Aradan kısa bir süre geçmişti ki, Trump resmi bir belgeyi paylaştı. "Fed yönetim kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanan Trump, Lisa Cook'un görevine son verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
111 yıllık Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Güney Kore zirvesinde Çin’i tehdit etti
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
Fed tarihinde bir ilk! Trump görevden aldı
İsrail katliamı canlı yayında!
İsrail katliamı canlı yayında!
Hamburg Limanı yakınında yangın
Hamburg Limanı yakınında yangın
Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk
"Bodrum katta onlara ne yapıldığını bilmiyorduk"
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı Omar ile görüştü
Bakan Fidan Cibuti Dışişleri Bakanı Omar ile görüştü
Dünya Gazze için ayakta!
Dünya Gazze için ayakta!
Hulk rolüyle tanınan Ruffalo’dan Gazze tepkisi!
"Hulk" rolüyle tanınan Ruffalo'dan Gazze tepkisi!
Gazze’de her gün katliamın boyutu büyüyor
Gazze'de her gün katliamın boyutu büyüyor
Gazze’de hastane katliamı!
Gazze’de hastane katliamı!
Araçların kaportasını çizip aynalarını kırdılar!
Araçların kaportasını çizip aynalarını kırdılar!
Daha Fazla Video Göster