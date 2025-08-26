İsrailli yorumcudan alçak sözler! Gazeteci katliamına "geç kalındı" dedi: Geç olsun güç olmasın

Fotoğraf-AA

"HAMAS'A HİZMET EDİYORLAR" SAVUNMASI

Söz konusu gazetecilerin hastanelerde saklandıklarını, dünyaya bambaşka bir tablo sunduklarını ve Hamas'ın çıkarlarına hizmet ettiklerini iddia eden Yehezkeli, öldürülen gazetecilerin Hamas'ın askeri kanadının öncüleri olduğunu ileri sürdü.

"HALA BİRÇOK KİŞİ VAR"

Daha fazla Filistinli gazeteciyi hedef almaya yönelik kışkırtmada bulunan Yehezkeli, "Bu nedenle İsrail onları ortadan kaldırmakla iyi etti. Bence çok geç kalındı ve hâlâ imaja ve farkındalığa zarar veren birçok kişi var." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN HASTANEDEKİ KATLİAMI

İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.