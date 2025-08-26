İsrailli yorumcudan alçak sözler! Gazeteci katliamına "geç kalındı" dedi: Geç olsun güç olmasın
İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam sivilllerle de sınırlı kalmadı gazetecileri de katletmeye başladı. İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemiş ve saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrailli bir gazeteci Zvi Yehezkeli, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin hedef alınmasını sevinçle karşılayarak 'İsrail, gazetecileri tasfiye etmeye karar verdiyse geç gelmek, hiç gelmemekten daha iyidir (geç olsun güç olmasın)' dedi. Siyonist gazeteci daha fazla kişinin hedef alınması için kışkırtmada bulundu.
İsrailli bir gazeteci, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde Filistinli basın mensuplarını öldürmesini sevinçle karşıladı ve daha fazla kişinin hedef alınması için kışkırtmada bulundu.
CANLI YAYINDA "GAZETECİ KATLİAMINA" SEVİNDİ
İsrail'in i24 televizyon kanalının baş yorumcusu Zvi Yehezkeli, canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, gazetecileri tasfiye etmeye karar verdiyse geç gelmek, hiç gelmemekten daha iyidir (geç olsun güç olmasın)" dedi.
"HAMAS'A HİZMET EDİYORLAR" SAVUNMASI
Söz konusu gazetecilerin hastanelerde saklandıklarını, dünyaya bambaşka bir tablo sunduklarını ve Hamas'ın çıkarlarına hizmet ettiklerini iddia eden Yehezkeli, öldürülen gazetecilerin Hamas'ın askeri kanadının öncüleri olduğunu ileri sürdü.
"HALA BİRÇOK KİŞİ VAR"
Daha fazla Filistinli gazeteciyi hedef almaya yönelik kışkırtmada bulunan Yehezkeli, "Bu nedenle İsrail onları ortadan kaldırmakla iyi etti. Bence çok geç kalındı ve hâlâ imaja ve farkındalığa zarar veren birçok kişi var." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN HASTANEDEKİ KATLİAMI
İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.
