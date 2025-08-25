İspanya’dan İsrail’e kınama: Hukukun açık ve kabul edilemez ihlali!

25 Ağustos 2025, Pazartesi
25.08.2025
İspanya hükümeti, İsrail işgal güçlerinin, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği, gazetecilerin ve masum sivillerin öldüğü hava saldırısını kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve 4 gazeteci ile masum sivillerin ölümüne yol açan İsrail'in saldırısını kınamaktadır. Özel olarak korunan alanların hedef alınamayacağını tekrar vurguluyoruz. Bu, uluslararası insancıl hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlalidir ve araştırılması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Sivil ölümlerinin yarattığı acı, çalışmaları hayati önem taşıyan ve özel koruma sağlanması gereken basın çalışanlarının acısıyla daha da artmaktadır. İspanya, tüm vatandaşların ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimini güvence altına almak için elzem olan bilgiye erişim hakkına yönelik tam bağlılığını yinelemektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'nin 4. katını hedef alan iki ayrı hava saldırısında 5'i gazeteci 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

