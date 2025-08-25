İsrail’de Netanyahu ve Zamir arasında Gazze çıkmazı: Ateşkesi kabul et

Bebek katili Netanyahu, 21 Ağustos'ta ordusunun kendisine işgal planını sunduğunu ve taslağın Gazze Tümeni'ne gönderildiğini açıklamıştı. (AA)

NETANYAHU MÜZAKERELER VE İŞGALİN BİR ARADA PLANLANMASINI İSTİYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, 21 Ağustos'ta İsrail ordusunun kendisine Gazze kentini işgal planını sunduğunu ve onaylamak üzere Gazze Tümeni'nin ülkenin güneyindeki karargahına geldiğini açıklamıştı.

İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için derhal müzakerelere başlanması talimatını da verdiğini kaydeden Netanyahu, "Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor." demişti.

Netanyahu, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise 22 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onayladıklarını duyurmuştu.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.