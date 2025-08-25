25 Ağustos 2025, Pazartesi
İsrail'de Netanyahu ve Zamir arasında Gazze çıkmazı: Ateşkesi kabul et

İsrail'de Netanyahu ve Zamir arasında Gazze çıkmazı: Ateşkesi kabul et

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.08.2025 03:04 Güncelleme: 25.08.2025 03:27
İsrail’de Netanyahu ve Zamir arasında Gazze çıkmazı: Ateşkesi kabul et

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, 8 Ağustos'ta kabineye sunduğu Gazze'yi işgal planının onaylamasının ardından bölgede soykırım hazırlıkları hız kazandı. Gazze'de milyonlarca Filistinli yerinden edilme ile karşı karşıya kalırken diğer yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Netanyahu arasında Gazze krizi yaşadığı ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan habere göre Genelkurmay Başkanı Zamir'in Netanyahu'ya Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesi mesajını ilettiği bildirildi.

Terör devleti İsrail, Gazze kentinde milyonlarca Filistinliyi işgal etme planı çerçevesinde yerinden etmek için hazırlıklarını sürdürürken bölgede saldırılarını yoğunlaştırdı. Katil rejim bölgede Filistinlileri açlık ile ölüme terk ederken İsrail'de ise Gazze nedeniyle kriz yaşandığı ortaya çıktı.

İsrail Genekurmay Başkanı Zamir'in İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Mısır ve Katar'ın önerisini sundupu ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini söylediği belirtildi. (AFP)İsrail Genekurmay Başkanı Zamir'in İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Mısır ve Katar'ın önerisini sundupu ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini söylediği belirtildi. (AFP)

GENELKURMAY BAŞKANI VE NETANYAHU ARASINDA ATEŞKES KRİZİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Hayfa'daki donanma üssüne düzenlediği ziyarette bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesini istediği belirtildi.

Yer alan haberde Genelkurmay Başkanı Zamir'in Mısır ve Katar'ın Gazze'deki ateşkes sürecine ilişkin taraflara önerdiği anlaşmanın imzalanması gerektiği yönünde Netanyahu'ya mesaj iletti. Zamir, İsrail ordusunun bir anlaşma için sahada gerekli şartları yerine getirdiğini öne sürdü.

"ATEŞKES TASLAĞI KABUL EDİLMELİ"

Zamir'in "Masada bir anlaşma var. Bu Witkoff'un (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff) sunduğu anlaşmanın güncel bir taslağı. Kabul edilmeli. İsrail ordusu bir esir takası anlaşması için koşulları yerine getirdi, şimdi anlaşma Netanyahu'nun elinde. Gazze kentini işgal sırasında esirlerin hayatı büyük bir risk altında kalacak." dediği kaydedildi.

Gazze'de devam eden soykırımda 63 binden fazla Filistinli öldürüldü (AA) Gazze'de devam eden soykırımda 63 binden fazla Filistinli öldürüldü (AA)

İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİNDEN ZAMİR'E DESTEK

Esirlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle Gazze kentini işgale karşı çıkan İsrailli esir aileleri, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de halkın büyük çoğunluğu gibi esir takası anlaşması istediğini vurguladı.

Ailelerin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, "Netanyahu, halkın iradesini gerçekleştirme zamanı geldi. Savaşı ebediyen sürdürme yetkiniz yok. Esirleri, askerleri ve İsrail vatandaşlarını feda etmek gibi bir yetkiniz yok." ifadelerine yer verildi.

İsrail basını, Gazze kentinin işgalinin kararlaştırıldığı Güvenlik Kabinesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı bakanlar arasında tartışma çıktığını aktarmıştı.

Gazze Şeridi'nde bir işgal harekatına İsrailli esirlerin hayatını riske atabileceği gerekçesiyle karşı çıkan Zamir'le bakanlar arasında sözlü münakaşa yaşandığı bildirilmişti.

Bebek katili Netanyahu, 21 Ağustos'ta ordusunun kendisine işgal planını sunduğunu ve taslağın Gazze Tümeni'ne gönderildiğini açıklamıştı. (AA) Bebek katili Netanyahu, 21 Ağustos'ta ordusunun kendisine işgal planını sunduğunu ve taslağın Gazze Tümeni'ne gönderildiğini açıklamıştı. (AA)

NETANYAHU MÜZAKERELER VE İŞGALİN BİR ARADA PLANLANMASINI İSTİYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, 21 Ağustos'ta İsrail ordusunun kendisine Gazze kentini işgal planını sunduğunu ve onaylamak üzere Gazze Tümeni'nin ülkenin güneyindeki karargahına geldiğini açıklamıştı.

İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için derhal müzakerelere başlanması talimatını da verdiğini kaydeden Netanyahu, "Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor." demişti.

Netanyahu, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise 22 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onayladıklarını duyurmuştu.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

