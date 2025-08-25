İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı - İsrail’den skandal açıklama

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi, pazartesi sabahı İsrail'in hedefi oldu. Sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarına göre saldırıda aralarında 5 gazeteci ve bir itfaiyecinin bulunduğu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail işgal güçlerinin acil servis binasının üst katını, "El-Yasin" olarak bilinen bölümü vurduğunu aktardı. Tıbbi kaynaklar, ölü sayısının ilk anda 8 olarak açıklandığını, daha sonra 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 20'ye yükseldiğini bildirdi.

TRUMP: BUNDAN MEMNUN DEĞİLİM!

Gazze'de İsrail'in Nasır Hastanesi'nin bombalanmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombaladığını biliyorum. Bundan memnun değilim ve bunu görmek istemiyorum" dedi.

SİYONİSTLERDEN ÇİFTE SALDIRI

Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hastalar, sağlık çalışanları, sivil savunma ekipleri ve basın mensuplarının hedef alındığını açıkladı. Bakanlığa göre, İsrail işgal güçleri kompleksteki binalardan birinin 4. katına iki hava saldırısı düzenledi.

İkinci saldırının, yaralıların tahliyesi ve cenazelerin çıkarılması için ekiplerin olay yerine gittiği sırada gerçekleştiği belirtildi.

ÖLEN GAZETECİLER:

Filistin Resmi Televizyonu, ölenler arasında kameramanı Hüsam el-Masri'nin bulunduğunu duyurdu.

El Cezire, fotoğrafçısı Muhammed Salama'nın saldırıda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Anadolu'ya konuşan sağlık kaynakları, foto muhabiri Meryem Ebu Dakka'nın da öldüğünü doğruladı.