İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı - İsrail'den skandal açıklama
İsrail, Gazze’deki Nasır Hastanesi’nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında gazetecilerin de bulunduğu 20 Filistinliyi katletti, çok sayıda kişiyi yaraladı. Reuters, ikinci bir saldırının daha gerçekleştiğini bildirdi. Konuya ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, 'İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombaladığını biliyorum. Bundan memnun değilim ve bunu görmek istemiyorum' dedi. İsrail, saldırı sonrası dünyadan gelen tepkiler üzerine skandal bir açıklamaya imza attı. Buna göre yapılan bombalamayı 'kaza' olarak nitelendiren Siyonist hükumet, 'İsrail, Nasser Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır' dedi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi, pazartesi sabahı İsrail'in hedefi oldu. Sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarına göre saldırıda aralarında 5 gazeteci ve bir itfaiyecinin bulunduğu en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail işgal güçlerinin acil servis binasının üst katını, "El-Yasin" olarak bilinen bölümü vurduğunu aktardı. Tıbbi kaynaklar, ölü sayısının ilk anda 8 olarak açıklandığını, daha sonra 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 20'ye yükseldiğini bildirdi.
TRUMP: BUNDAN MEMNUN DEĞİLİM!
Gazze'de İsrail'in Nasır Hastanesi'nin bombalanmasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombaladığını biliyorum. Bundan memnun değilim ve bunu görmek istemiyorum" dedi.
SİYONİSTLERDEN ÇİFTE SALDIRI
Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hastalar, sağlık çalışanları, sivil savunma ekipleri ve basın mensuplarının hedef alındığını açıkladı. Bakanlığa göre, İsrail işgal güçleri kompleksteki binalardan birinin 4. katına iki hava saldırısı düzenledi.
İkinci saldırının, yaralıların tahliyesi ve cenazelerin çıkarılması için ekiplerin olay yerine gittiği sırada gerçekleştiği belirtildi.
ÖLEN GAZETECİLER:
Filistin Resmi Televizyonu, ölenler arasında kameramanı Hüsam el-Masri'nin bulunduğunu duyurdu.
El Cezire, fotoğrafçısı Muhammed Salama'nın saldırıda yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Anadolu'ya konuşan sağlık kaynakları, foto muhabiri Meryem Ebu Dakka'nın da öldüğünü doğruladı.
Foto muhabiri Muaz Ebu Taha'nın da saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Serbest gazeteci Ahmed Ebu Aziz, aldığı yaralar sonucu yaşamını yitirdi.
Reuters ise saldırıda kameraman Hüsam el-Masri'nin öldüğünü, fotoğrafçı Hatem Halid'in yaralandığını doğruladı.
İTFAİYECİLER DE HEDEF OLDU
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırıda bir itfaiye aracı şoförünün öldüğünü, 7 görevlinin ise yaralandığını açıkladı.
245 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Gazze Hükümet Basın Ofisi'ne göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 245'e yükseldi. Bu saldırı, basın mensuplarına yönelik yoğun ölümlerle birlikte uluslararası medya kuruluşlarının da tepkisini çekti.
ULUSLARARASI TEPKİLER
Associated Press, serbest çalışan gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın 33 yaşında olduğunu, savaşın başından bu yana ajans için çalıştığını doğruladı. Ebu Dakka'nın, Nasır Hastanesi'nde yaşanan insani krizi, özellikle şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayatı tehlikede olan çocukları kurtarmaya çalışan doktorların çabalarını haberleştirdiği kaydedildi.
Londra merkezli Independent Arabia, Ebu Dakka'yı "hakikati aktarmadaki cesareti ve adanmışlığıyla örnek" sözleriyle andı.
İSRAİL'E ULUSLARARASI DAVALAR
Gazze'deki saldırılarda Ekim 2023'ten bu yana 62 bin 700'den fazla Filistinli öldürüldü. Kuşatma altındaki bölge açlıkla karşı karşıya.
Kasım ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.
Ayrıca İsrail, Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davasıyla karşı karşıya bulunuyor.
BAKAN MEMİŞOĞLU'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ
Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarında insanlık suçları işlemeye devam ediyor. Bu sefer Gazze'deki Nasıl Hastanesi'ne bombalayan Siyonist ordu, yine tedavi gören hastaları, çocukları ve kadınları hedef aldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır?" diyerek saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.
Bakan Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de bombaladığı hastaneye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Memişoğlu, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'i şiddetle kınadığını belirtti ve çocukların sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasını hiçbir suretle kabul etmeyeceğini açıkladı.
"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hastane bombalamayı meşru gören nasıl bir vicdandır? Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz. İnsanların şifa bulduğu, yaralıların hayata tutunduğu, çocukların sağlığına kavuştuğu hastanelerin bombalanmasını hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Sağlık tesislerine yönelik sistematik saldırılar yalnızca uluslararası savaş hukukuna değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine açık bir saldırıdır. Bu saldırılar, yaşam hakkını hiçe saymakta; sağlık personelini ve masum sivilleri hedef almaktadır. Uluslararası toplumu, bu insanlık dışı saldırıların derhal durdurulması için harekete geçmeye, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya, sağlık personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Türkiye, her daim mazlumların yanında durmaya ve insani değerlerin savunucusu olmaya devam edecektir."
İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E TEPKİ: SALDIRI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. Lammy, İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.
Lammy, "İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırı beni dehşete düşürdü. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA!
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının ardından dünyadan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İsrail Başbakanlığı, yapılan bombalamayı kaza olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada ise "İsrail, Nasser Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır" denildi.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DEĞER VERİRİZ" DEYİP BOMBALADILAR
İsrail Başbakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği ve 20 kişinin öldüğü hava saldırıları hakkında açıklama yaptı. İsrail Başbakanlığı, "İsrail, bugün Gazze'deki Nasser Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır. İsrail gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer vermektedir. Askeri yetkililer, kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Tek hedefimiz Hamas'ı yenmek ve rehinelerimizi eve getirmektir" dedi.
