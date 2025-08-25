Hollywood yıldızı Gazze’ye sessiz kalmadı! Hulk rolüyle tanınan Ruffalo: Sessizliğiniz suç ortaklığıdır yüreğim parçalanıyor!

"Avengers" ve "Hulk" rolüyle tanınan Mark Ruffalo, Gazze'de yaşanan insanlık krizine sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yayınladığı videoda, sivillerin açlık ve savaş koşullarında yaşam mücadelesine dikkat çekti.

İNSAN ELİYLE OLUŞTURULMUŞ FELAKET

Ruffalo, Gazze'deki açlığın doğal bir afet veya kuraklık olmadığını, insan eliyle oluşturulmuş bir felaket olduğunu vurguladı. "Sivil halkı öldürmek insan yapımı bir suçtur ve bu suç İsrail ve İsrail ordusu tarafından işlenmektedir" ifadelerini kullandı.

DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI

Ünlü oyuncu, ABD Başkanı Trump başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve Avrupa'yı Gazze'deki krizi durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Ruffalo, "Barış sağlanana kadar durmayın. Çocukların öldürülmesini durdurmalıyız" dedi.

SİVİLLERİN DURUMUNA DİKKAT

Videoda, savaşta ölenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğunu hatırlatan Ruffalo, uluslararası toplumu acil önlem almaya davet etti. Sosyal medyada geniş yankı bulan açıklamalarında, insanları Gazze için seslerini yükseltmeye çağırdı.