Hollywood yıldızı Gazze'ye sessiz kalmadı! Hulk rolüyle tanınan Ruffalo: Sessizliğiniz suç ortaklığıdır yüreğim parçalanıyor!
Hollywood’un ünlü oyuncusu Mark Ruffalo, Gazze’de yaşanan insani krizle ilgili dikkat çeken bir video yayınladı. Ruffalo, “Sessizliğiniz suç ortaklığınızdır” diyerek dünyayı Gazze için harekete geçmeye çağırdı. Ünlü aktör, açlık çeken sivillerin durumuna dikkat çekti ve İsrail ordusunu eleştirdi. Trump, Almanya, İngiltere ve Avrupa’ya seslenen Ruffalo, barışın sağlanması ve çocukların öldürülmesinin durdurulması için acil önlem çağrısı yaptı. Ruffalo’nun açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"Avengers" ve "Hulk" rolüyle tanınan Mark Ruffalo, Gazze'de yaşanan insanlık krizine sessiz kalmadı. Sosyal medyadan yayınladığı videoda, sivillerin açlık ve savaş koşullarında yaşam mücadelesine dikkat çekti.
İNSAN ELİYLE OLUŞTURULMUŞ FELAKET
Ruffalo, Gazze'deki açlığın doğal bir afet veya kuraklık olmadığını, insan eliyle oluşturulmuş bir felaket olduğunu vurguladı. "Sivil halkı öldürmek insan yapımı bir suçtur ve bu suç İsrail ve İsrail ordusu tarafından işlenmektedir" ifadelerini kullandı.
DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRI
Ünlü oyuncu, ABD Başkanı Trump başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve Avrupa'yı Gazze'deki krizi durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Ruffalo, "Barış sağlanana kadar durmayın. Çocukların öldürülmesini durdurmalıyız" dedi.
SİVİLLERİN DURUMUNA DİKKAT
Videoda, savaşta ölenlerin yüzde 80'inden fazlasının sivil olduğunu hatırlatan Ruffalo, uluslararası toplumu acil önlem almaya davet etti. Sosyal medyada geniş yankı bulan açıklamalarında, insanları Gazze için seslerini yükseltmeye çağırdı.