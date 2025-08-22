ABD Başkanı Trump’tan Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin açıklama: İki hafta içinde göreceğiz

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Rusya-Ukrayna barış sürecini değerlendirerek taraflara 2 haftalık süre verdi.

Trump, Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin ise "İki hafta sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Rusya'nın ve hatta Ukrayna'nın nasıl davranacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un FBI tarafından evine baskın düzenlenmesini yorumlayarak "Onun adi biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları...

Ukrayna ve Rusya anlaşma yapmazlarsa kimin suçu olduğunu göreceğim. Ben ne yapacağımı bilirim

İki hafta sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Rusya'nın ve hatta Ukrayna'nın nasıl davranacağını göreceğiz

Bu karar ışığında, (Rusya'ya) ya büyük çaplı yaptırımlar ve gümrük vergileri uygulayacağız ya da hiçbir şey yapmayıp bu sizin savaşınız diyeceğiz

Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde sürecin hangi yöne gideceğini göreceğiz

(Ukrayna'daki bir ABD fabrikasına düzenlenen Rus hava saldırısı) Bundan mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bu durumdan memnun değilim. Bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim

Biliyorsunuz tango yapmak için iki kişi gerekir. Putin ve Zelenskiy ile buluşmak isterim, orada olmam gerekiyorsa olurum.

"TRUMP'IN YAPACAĞI AÇIKLAMA MERAKLA BEKLENİYOR"

Trump'ın konuşmaları öncesi detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı. Trump'ın yapacağı açıklamanın merakla beklendiğini belirten Sapmaz'ın açıklamaları şöyle: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili yaptığı son açıklamada 'Ukrayna'nın sadece savunmada kalarak kazanma şansı yok' ifadeleriyle dikkat çekici bir çıkış yaptı. Trump'ın bu sözleri Ukrayna'nın Rusya'ya karşı daha saldırgan bir strateji izlemesine gerektiği yönünde bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Başkan Trump'ın Ukrayna konusundaki bu yeni değerlendirmesi ABD'nin savaş stratejisini olası bir değişikliği işaret edebileceği yönünde yorumladı. Trump'ın bugün saat 19:00'da Türkiye saatiyle yapacağı açıklama merakla bekleniyor."

"UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI OLASI ATEŞKES YA DA BARIŞ PLANLARI VE NATO'NUN ROLÜ"

Şu an açıklamanın içeriğine dair net bir bilgi yok. Kulislerde konuşulan konular şunlar: Ukrayna Rusya Savaşı olası ateşkes ya da barış planları, NATO'nun rolü ve Avrupa ve Kırım meselesi ve Ukrayna'nın gelecekteki statüsü ancak bunlar ihtimaller. Fakat bu sabah saatlerinde Washington 07.00 sularında ilginç bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı John Bolton'un evine FBI'den "gizli belge" baskını düzenlendi. Bugün yapacak konuşmada buna da değinmesi bekleniyor."