ABD Başkanı Trump Washington’da kolluk kuvvetlerini denetledi

Trump, ABD Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, İçişleri Bakanı Doug Burgum ve DEA, ATF, USMS, FBI ile Ulusal Muhafızlar bünyesinde görev yapan yaklaşık 300 personel tarafından karşılandı. Yetkililerden bilgi alan Trump, "Harika bir iş çıkaran ABD kolluk kuvvetleri sayesinde Washington'daki suç oranları düşüyor. Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız. Her zamankinden daha iyi görünecek" dedi.

"PARKLAR GOLF SAHASI GİBİ OLACAK"

Başkentte yalnızca güvenliğin değil, fiziki görünümün de yenileneceğini söyleyen Trump, Kongre'den bütçe talep edeceklerini belirterek, "Birçok yolun asfaltını, refüjleri yeniden yapacağız. Grafitiler çok hızlı temizlenecek. Parkları çimlendireceğiz. Çim konusunda çok iyiyim çünkü birçok golf saham var. Parklar Trump Ulusal Golf Kulübü gibi görünecek" ifadelerini kullandı.

"GÜZELLİK AÇISINDAN MAKSİMUM SEVİYEYE ULAŞACAK"

Washington'un fiziksel dönüşümünü bizzat üstleneceğini söyleyen Trump, güvenlik güçlerine hitaben, "Siz güvenliği sağlayacaksınız, ben de burayı fiziksel olarak düzelteceğim. Altı ay ya da en geç bir yıl içinde Washington güzellik açısından maksimum seviyeye ulaşacak. Tüm yüzeyler, refüjler yenilenecek. Her şey harika görünecek" dedi.