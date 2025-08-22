ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı John Bolton'un evine FBI'den "gizli belge" baskını

FBI, ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı John Bolton'un evine baskın yaparak gizli belge aradı. (Reuters)

BOLTON'DAN TRUMP'A UKRAYNA ELEŞTİRİSİ

Bolton X hesabından, FBI ajanlarının evinde olduğu sırada Trump'ın Rusya Ukrayna savaşına yönelik yaklaşımını eleştiren bir mesaj yayınladı. Bu paylaşımın planlı olup olmadığı henüz belli değil. Bolton'un, son zamanlarda Trump'ı sert bir şekilde eleştirdiği biliniyor.

Bolton paylaşımında, "Rusya hedefini değiştirmedi: Ukrayna'yı yeni bir Rus İmparatorluğu'na dahil etmek. Moskova, Ukrayna'nın elindeki toprakları ve fethedemediği Donetsk'in geri kalanını devretmesini talep etti. Zelenskiy bunu asla yapmayacak. Bu arada, Trump Nobel Barış Ödülü istediği için görüşmeler devam edecek, ancak bu görüşmelerin herhangi bir ilerleme kaydedeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.