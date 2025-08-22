22 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 16:33 Güncelleme: 22.08.2025 16:42
ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı John Bolton’un evine FBI’den gizli belge baskını

FBI, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton'un evine baskın düzenleyerek arama gerçekleştirdi. Baskının nedeni 'gizli belgelerin aranmasına yönelik ulusal güvenlik soruşturması' olarak açıklandı.

NBC News'un haberine göre, perşembe günü FBI ajanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Maryland eyaletindeki evine yüksek profilli bir ulusal güvenlik soruşturması kapsamında baskın düzenledi.

BASKININ NEDENİ GİZLİ BELGELER
Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, NBC News'e yaptığı açıklamada, "Baskının 'gizli belgelerin aranmasına yönelik ulusal güvenlik soruşturmasının' bir parçası olduğunu" bildirdi.

BASKIN ESNASINDA FBI DİREKTÖRÜNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Öte yandan, Trump yönetiminden bir yetkili ise New York Post'a yaptığı açıklamada, FBI Direktörü Kash Patel'in talimatıyla federal ajanların Bolton'un evine baskın düzenlediğini bildirdi.

Patel baskın başladıktan kısa bir süre sonra X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimse kanunun üstünde değildir. FBI ajanları görev başında." ifadelerini kullandı.

BOLTON'DAN TRUMP'A UKRAYNA ELEŞTİRİSİ
Bolton X hesabından, FBI ajanlarının evinde olduğu sırada Trump'ın Rusya Ukrayna savaşına yönelik yaklaşımını eleştiren bir mesaj yayınladı. Bu paylaşımın planlı olup olmadığı henüz belli değil. Bolton'un, son zamanlarda Trump'ı sert bir şekilde eleştirdiği biliniyor.

Bolton paylaşımında, "Rusya hedefini değiştirmedi: Ukrayna'yı yeni bir Rus İmparatorluğu'na dahil etmek. Moskova, Ukrayna'nın elindeki toprakları ve fethedemediği Donetsk'in geri kalanını devretmesini talep etti. Zelenskiy bunu asla yapmayacak. Bu arada, Trump Nobel Barış Ödülü istediği için görüşmeler devam edecek, ancak bu görüşmelerin herhangi bir ilerleme kaydedeceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI İLE ANLAŞMAZLIK YAŞIYOR
Gizli belgeleri de kapsadığı söylenen soruşturma, üst düzey bir ABD yetkilisine göre yıllar önce başlatılmış ancak Biden yönetimi "siyasi nedenlerle" soruşturmayı kapatmıştı.

Bolton'un daha önce 2020'de yayımlanan "Olayların olduğu oda" adlı kitabında gizli bilgilere yer verdiği iddia edilmişti.

Trump, ulusal sırları içerdiği gerekçesiyle yayımlanan kitabın iptali için mücadele etti. Trump, Bolton'un işe alım koşulu olarak imzalanan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini bildirdi.

İlk döneminde Adalet Bakanlığı, Eylül 2020'de kitap hakkında bir soruşturma başlatmıştı ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.

Eski danışman, o günden beri Trump'la anlaşmazlık yaşıyor ve düzenli olarak televizyon programlarında ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik ve dış politikasını eleştiriyor.

