ABD Başkanı Trump’tan Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin açıklama: İki hafta içinde göreceğiz

ABD Başkanı Trump, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un FBI tarafından evine baskın düzenlenmesini yorumlayarak 'Onun adi biri olduğunu düşünüyorum' dedi. Trump, Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin ise 'İki hafta sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Rusya'nın ve hatta Ukrayna'nın nasıl davranacağını göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN