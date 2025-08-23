23 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin açıklama: İki hafta içinde göreceğiz
ABD Başkanı Trump’tan Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin açıklama: İki hafta içinde göreceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 01:05
ABD Başkanı Trump, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un FBI tarafından evine baskın düzenlenmesini yorumlayarak 'Onun adi biri olduğunu düşünüyorum' dedi. Trump, Ukrayna ve Rusya savaşına ilişkin ise 'İki hafta sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Rusya'nın ve hatta Ukrayna'nın nasıl davranacağını göreceğiz.' ifadelerini kullandı.
