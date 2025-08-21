ABD'de Erin Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi :Bu akşam etkili alması bekleniyor!
ABD’nin doğu kıyısına yaklaşan 2025 yılının ilk kasırgası Erin’in, bu akşam North Carolina eyaletinde şiddetli rüzgâr ve dalgalarla etkisini göstermesi bekleniyor. Yetkililer sahil bölgelerinde tahliye emri verirken, olağanüstü hal ilan edildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), tropikal fırtınadan kasırgaya dönüşen Erin'in saatte 110 kilometre hızla ilerlediğini ve North Carolina kıyı şeridinde akşam saatlerinde etkili olacağını açıkladı. Şu an kategori 2 seviyesinde olan kasırganın, karaya ulaşmadan önce kategori 3 şiddetine ulaşacağı tahmin ediliyor.
NHC, kasırganın alışılmadık derecede geniş bir alana yayıldığını ve bu durumun ABD'nin doğu sahilinde tehlikeli koşulları artırabileceğini belirtti. Açıklamada, kasırganın karaya tam olarak vurmadan kuzeye doğru ilerlemesinin beklendiği, buna rağmen ABD ve Kanada'nın doğu kıyılarında tehlikeli dalga ve akıntıların oluşacağı vurgulandı.
North Carolina Valisi Josh Stein, sabah düzenlediği basın toplantısında sahil bölgelerinde 200 Ulusal Muhafız askeri, hızlı su kurtarma ekipleri, yüksek araçlar, uçaklar ve helikopterlerle hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Outer Banks bölgesinde dalga boyunun 7 metreye ulaşmasının beklendiğini aktaran yetkililer, bölge halkına tahliye çağrısında bulundu.
Kasırga öncesi hafta boyunca eyaletin Atlantik kıyılarında çok sayıda kişinin su altı akıntısına kapıldığı ve kurtarma operasyonları düzenlendiği bilgisi de paylaşıldı. Yetkililer, vatandaşları denizden uzak durmaları konusunda uyardı.
NHC verilerine göre Erin, cumartesi günü Atlantik üzerinde hızla güçlenerek yalnızca 24 saat içinde 1. kategoriden 5. kategoriye çıkan en hızlı Atlantik kasırgalarından biri oldu.
