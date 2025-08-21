ABD’de Erin Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi :Bu akşam etkili alması bekleniyor!

FOTOĞRAF: AA

NHC, kasırganın alışılmadık derecede geniş bir alana yayıldığını ve bu durumun ABD'nin doğu sahilinde tehlikeli koşulları artırabileceğini belirtti. Açıklamada, kasırganın karaya tam olarak vurmadan kuzeye doğru ilerlemesinin beklendiği, buna rağmen ABD ve Kanada'nın doğu kıyılarında tehlikeli dalga ve akıntıların oluşacağı vurgulandı.

North Carolina Valisi Josh Stein, sabah düzenlediği basın toplantısında sahil bölgelerinde 200 Ulusal Muhafız askeri, hızlı su kurtarma ekipleri, yüksek araçlar, uçaklar ve helikopterlerle hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Outer Banks bölgesinde dalga boyunun 7 metreye ulaşmasının beklendiğini aktaran yetkililer, bölge halkına tahliye çağrısında bulundu.