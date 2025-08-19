Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a ağır darbe!

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Somali'nin "Danab" olarak bilinen özel eğitilmiş ordusu, Aşağı Şebelle bölgesinin Awdheegle ilçesinde planlı bir operasyon gerçekleştirdi.



Operasyon sırasında Eş-Şebab militanlarının kullandığı tüneller ve saklanma yerleri imha edilirken, 100'den fazla örgüt üyesi öldürüldü.



Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

