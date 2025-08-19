19 Ağustos 2025, Salı
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ağır darbe!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.08.2025 17:18
Somali özel ordusu, Aşağı Şebelle bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 100'den fazla üyesini etkisiz hale getirdi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Somali'nin "Danab" olarak bilinen özel eğitilmiş ordusu, Aşağı Şebelle bölgesinin Awdheegle ilçesinde planlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında Eş-Şebab militanlarının kullandığı tüneller ve saklanma yerleri imha edilirken, 100'den fazla örgüt üyesi öldürüldü.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

