Dünyanın gözü olası 3'lü zirvede! Macron'dan "masada Türkiye olsun" talebi

(Foto: AA)

Bu görüşmelerin yapılması halinde Avrupalıların ve Türkiye'nin de masada olduğu dörtlü bir görüşme gerçekleştirilmesini isteyen Macron, "Ben hatta tüm bunların ardından Avrupalıların ve hatta Türklerin de katılacağı bir görüşmenin gelmesini istiyorum. Daha doğrusu güvenliği bu çatışmanın sonuçlarından doğrudan etkilenen herkesin katılacağı bir toplantı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Macron, konuk olduğu Fransız TF1 kanalında ise Ukrayna için ilk güvenlik garantisinin, güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini belirtti.

İkinci güvenlik garantisinin ise güvence güçlerine sahip olmak olduğunu vurgulayan Macron, bu güçlerin "cephe hattında ve kışkırtıcı operasyonlar değil hava, deniz ve karada güvence operasyonları yürüteceğini" ve Ukrayna'da kalıcı barışa hizmet edeceğini kaydetti.

Washington'da yapılan toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

(Foto: AA)

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR"

Başkan geçtiğimiz gün (16.08.2025) Erdoğan, dünyanın gözünü çevirdiği Alaska'daki Donald Trump - Vladimir Putin görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR!

Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.