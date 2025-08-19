Dünyanın gözü olası 3'lü zirvede! Macron'dan "masada Türkiye olsun" talebi
Dünyanın gözü Ukrayna'da barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak olası üçlü zirveye çevrildi. Konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupalıların ve Türkiye'nin katılımıyla yeni bir görüşme yapılmasından yana olduğunun altını çizdi. Macron yaptığı açıklamada, 'Ben hatta tüm bunların ardından Avrupalıların ve hatta Türklerin de katılacağı bir görüşmenin gelmesini istiyorum. Daha doğrusu güvenliği bu çatışmanın sonuçlarından doğrudan etkilenen herkesin katılacağı bir toplantı arzu ediyorum' dedi. Hatırlanağı üzere Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılağını belirterek 'Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır. ' ifadelerini kullanmıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Washington'da, Ukrayna'da barışın sağlanması için bir dizi görüşme yapılması gerektiğinin kararlaştırıldığını belirten Macron, müzakerelerin devam edebilmesi için ateşkes sağlanmasının veya çatışmalara ara verilmesinin önemini vurguladı.
Beyaz Saray'daki toplantı sırasında Trump ve Putin'in telefonla görüştüğünü dile getiren Macron, "Öncelikle gelecek saatlerde belirlenecek bir yerde Başkan Zelenskiy ile Başkan Putin arasında ikili bir görüşme serisi oluşturulması konusunda mutabık kalındı." dedi.
Macron, Putin ve Zelenskiy arasındaki olası görüşmeyi Trump'ın da dahil olacağı üçlü bir zirvenin izleyeceğini dile getirdi.
Bu görüşmelerin yapılması halinde Avrupalıların ve Türkiye'nin de masada olduğu dörtlü bir görüşme gerçekleştirilmesini isteyen Macron, "Ben hatta tüm bunların ardından Avrupalıların ve hatta Türklerin de katılacağı bir görüşmenin gelmesini istiyorum. Daha doğrusu güvenliği bu çatışmanın sonuçlarından doğrudan etkilenen herkesin katılacağı bir toplantı arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.
Macron, konuk olduğu Fransız TF1 kanalında ise Ukrayna için ilk güvenlik garantisinin, güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini belirtti.
İkinci güvenlik garantisinin ise güvence güçlerine sahip olmak olduğunu vurgulayan Macron, bu güçlerin "cephe hattında ve kışkırtıcı operasyonlar değil hava, deniz ve karada güvence operasyonları yürüteceğini" ve Ukrayna'da kalıcı barışa hizmet edeceğini kaydetti.
Washington'da yapılan toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.
"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR"
Başkan geçtiğimiz gün (16.08.2025) Erdoğan, dünyanın gözünü çevirdiği Alaska'daki Donald Trump - Vladimir Putin görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.
TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIR!
Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Araştırmalarla desteklendi: Kahveyi bu saatte içen daha mutlu
- Bir günde 2.000 deprem oldu! Orası patlamanın eşiğine geldi
- 2025-2026 sezonunda Passolig kullanılmayacak mı? Passolig tamamen kaldırıldı mı, Süper Lig'de maçlara nasıl girilecek?
- ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?
- Kişilik testi: Tatlı mı tuzlu mu? Atıştırmalık tercihin kim olduğunu anlatıyor!
- İbn-i Sina'nın vücudu temizleyen 10 bitkisel sırrı!
- Müge Anlı ve Tatlı Sert YENİ SEZON TARİHİ 2025-2026 | Müge Anlı ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- MSB İŞÇİ ALIMI TC İLE KURA SONUÇ SORGULAMA 2025 | MSB 3.097 işçi alımı sınavları ne zaman?
- TÜİK Türkiye’nin sosyoekonomik haritasını açıkladı: Refah düzeyi en yüksek iller hangisi oldu? O il ve ilçe zirvede!
- Türkiye-İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda? Filenin sultanları E grubu maç takvimi 2025
- Uzmanlar açıkladı: 3 diş sarımsakla gelen 10 mucizevi etki
- Araç sahipleri dikkat: Kamera ve takip sistemi zorunluluğu başladı mı? Hangi araçlar etkileniyor?