ABD'den Alaska zirvesi sonrası flaş açıklamalar! Witkoff: Rusya taviz verdi
ABD'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Alaska zirvesi sonrası flaş açıklamalar geldi. ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın, Ukrayna’nın beş bölgesiyle ilgili ‘bazı tavizler’ verdiğini duyururken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Henüz bir anlaşmanın eşiğinde değiliz.' dedi. Başkan Donald Trump, büyük ilerleme olduğunu ifade ederken başka bir açıklama da Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den geldi.
Beyaz Saray'ın üst düzey temsilcilerinden Steve Witkoff, Donald Trump ve Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen kritik zirvede, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta merkezi öneme sahip beş bölge konusunda Rusya'nın "bazı tavizler" verdiğini açıkladı.
Bu açıklamanın Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporizhzhia ve Kırım bölgelerine atıfta bulunduğu belirtildi.
Witkoff, "Beş bölgeyle ilgili masada bazı tavizler yapıldı. Donetsk özelinde ne olacağı konusunda önemli bir tartışma var ve bu tartışma Pazartesi günü ayrıntılı şekilde ele alınacak." dedi.
'OYUN DEĞİŞTİRİCİ' GÜVENLİK GARANTİLERİ
Witkoff, " Oyun değiştirici olarak tanımlayabileceğim güçlü güvenlik garantileri üzerinde anlaştık." ifadelerini kullandı.
MARCO RUBIO: SAVAŞI SONA ERDİRECEK POTANSİYEL GELİŞMELER GÜNDEME GELDİ
Rubio, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmaya ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini belirtti. Geçtiğimiz cuma günü Alaska'da Trump ve Putin arasında yapılan görüşmede, Ukrayna savaşını sona erdirebilecek potansiyel gelişmelerin gündeme geldiğini söyledi.
ZOR ÖDÜNLER VE GÜVENLİK GARANTİLERİ
Bakan, savaşın sona ermesi için Rusya'nın isteyip alamayacağı ve Ukrayna'nın isteyip elde edemeyeceği konular bulunduğunu ifade etti. Rubio, "Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda bazı tartışmalar yapılması gerekiyor; bu konu Pazartesi günü Zelenskiy ve diğerleriyle yapılacak toplantıda ele alınacak" dedi.
HENÜZ ANLAŞMA EŞİĞİNDE DEĞİLİZ
Rubio, Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının eşiğinde olunmadığını belirtirken, Zelenskiy ile takip toplantısı yapılmasını haklı çıkaracak kadar ilerleme görüldüğünü kaydetti.
Ayrıca, bir barış anlaşmasına ulaşılamaması durumunda Rusya için ek yaptırımlar ve sonuçların söz konusu olacağını açıkladı.
RUBİO'DAN UYARI
ABD Dışişleri Bakanı, "ABD'nin Ukrayna savaşını sona erdirecek bir senaryo yaratması her zaman mümkün olmayabilir" uyarısında bulundu.
Açıklamalar, Pazartesi günü Washington'da yapılacak kritik Zelenskiy-Trump görüşmesinden önce geldi.
TRUMP: BÜYÜK İLERLEME VAR
ABD Başkanı Donald Trump da kısa bir açıklama yaptı. Trump, "Rusya'da büyük ilerleme kaydedildi. Takipte kalın." dedi, ancak detay vermedi.
ZELENSKİY: MEVCUT SINIRLAR DİKKATE ALINMALI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile savaşı sırasında oluşan mevcut cephe hatlarının barış görüşmeleri için temel alınması gerektiğini söyledi.
Zelenskiy, "Gerçek müzakerelere ihtiyacımız var; bu da demek oluyor ki görüşmelere şu anki mevcut sınırdan başlayabiliriz." dedi ve Avrupa liderlerinin bu fikri desteklediğini ekledi.
Ukrayna lideri, açıklamasını Avrupa liderleriyle yapılacak sanal toplantı öncesinde ve Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirvesinin ardından Washington'a gitmeden önce yaptı.
ZELENSKİY: BARIŞTAN ÖNCE ATEŞKES OLMALI
Zelenskiy, nihai bir anlaşmaya varabilmek için önce ateşkesin sağlanmasının gerekli olduğunu yineledi.
"Washington'un bizimle olması çok önemli," diyen Zelenskiy, Pazartesi günü Trump ile yapılacak görüşmede yanına birkaç Avrupa müttefikini de alacağını belirtti.
Ukrayna lideri ayrıca, Putin'in Cuma günü Trump ile yaptığı görüşmede ortaya koyduğu tüm talepleri henüz bilmediklerini ve bunları detaylı şekilde incelemenin uzun zaman alacağını vurguladı.
Zelenskiy, bunun "silah baskısı altında" mümkün olmadığını sözlerine ekledi.
