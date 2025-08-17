ABD’den Alaska zirvesi sonrası flaş açıklamalar! Witkoff: Rusya taviz verdi

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (AFP)

MARCO RUBIO: SAVAŞI SONA ERDİRECEK POTANSİYEL GELİŞMELER GÜNDEME GELDİ

Rubio, ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmaya ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini belirtti. Geçtiğimiz cuma günü Alaska'da Trump ve Putin arasında yapılan görüşmede, Ukrayna savaşını sona erdirebilecek potansiyel gelişmelerin gündeme geldiğini söyledi.

ZOR ÖDÜNLER VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Bakan, savaşın sona ermesi için Rusya'nın isteyip alamayacağı ve Ukrayna'nın isteyip elde edemeyeceği konular bulunduğunu ifade etti. Rubio, "Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda bazı tartışmalar yapılması gerekiyor; bu konu Pazartesi günü Zelenskiy ve diğerleriyle yapılacak toplantıda ele alınacak" dedi.

HENÜZ ANLAŞMA EŞİĞİNDE DEĞİLİZ

Rubio, Rusya-Ukrayna barış anlaşmasının eşiğinde olunmadığını belirtirken, Zelenskiy ile takip toplantısı yapılmasını haklı çıkaracak kadar ilerleme görüldüğünü kaydetti.