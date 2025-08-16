16 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama: Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır

Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama: Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 18:23 Güncelleme: 16.08.2025 18:27
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama: Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır

Başkan Erdoğan, 'Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.' dedi.

Başkan Erdoğan: "ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama: Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama: Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama: Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör