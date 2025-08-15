EasyJet’e ait iki uçak taksi sırasında çarpıştı

İngiltere'deki Manchester Havalimanı'nda ait iki yolcu uçağı taksi pozisyonu sırasında kanat uçlarından çarpıştı.



İngiltere'deki Manchester Havalimanı'nda EasyJet'e ait iki yolcu uçağı taksi pozisyonu sırasında çarpıştı. Manchester Havalimanı'nda sabah saatlerinde yaşanan olayda Paris ve Cebelitarık'a gitmek üzere taksi yapan iki EasyJet uçağı kanat uçlarından çarpıştı. Olayın ardından uçaklar park pozisyonuna geri dönerken yolcular sorunsuz şekilde uçaktan indirildi. Havalimanından yapılan açıklamada yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Uçaklarda hafif hasar meydana gelirken kısa süreli askıya alınan uçuşlar havalimanında gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmasıyla yeniden başladı.



EasyJet tarafından yapılan açıklamada, "Manchester Havalimanı'nda bu sabah saatlerinde yaşanan olayda pistte taksi yaparken iki uçak kanat uçlarının birbirine temas etti. Uçuşlarındaki gecikmeden dolayı müşterilerimizden özür dileriz. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir" denildi.

