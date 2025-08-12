12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 12.08.2025 12:09
ABONE OL
Endonezya’da 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yapılan açıklamada Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Papua'daki Abepura kasabasının yaklaşık 193 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Endonezya’da 6.3 büyüklüğünde deprem Endonezya’da 6.3 büyüklüğünde deprem Endonezya’da 6.3 büyüklüğünde deprem
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör