Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Papua'daki Abepura kasabasının yaklaşık 193 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi.