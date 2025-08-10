Brezilya’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

10 Ağustos 2025, Pazar
10.08.2025
Brezilya’da, Cuiaba’dan hareket eden bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 11’i ağır 45 kişi yaralandı.

Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Yerel basına göre, Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

