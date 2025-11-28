Başkan Erdoğan’dan güvenlik güçlerine açık mesaj: Sokak çetelerine ve örgütlere nefes aldırmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Terörle mücadelede bir dönem vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar yüzünden devletle vatandaş arasındaki bağ zarar gördü. Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İçişleri Bakanlığımızın kıymetli yöneticileri, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla İstanbul'la birlikte 81 ilimizdeki güvenlik güçlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımız bünyesinde görev yaparken hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı ideal uğrunda yaralanan gazilerimize, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, görünür ve görünmez musibetten muhafaza buyursun. Sizlerle daima kıvanç duyduğumuzu ve duyacağımızı bilmenizi isterim.

Sokaklarımızda, mahallelerimizde, köylerimizde gördüğümüz her polisimiz ve jandarmamız ile onların varlığını simgeleyen araçlar vatandaşlarımız güven verirken, suçluların yüreğine korku salıyoruz. Yeni araçlarımızın zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş faaliyetlerimizin başarılı şekilde ifasına sizlere yardımcı olacağına inanıyorum.

BİR DÖNEM ÇOK VAHİM HATALAR YAPILDI

Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinde vatandaşlarımızın katkısı çok önemlidir. Geçmişte biz bunun sıkıntılarını bazı kritik konularda yaşadık. Özellikle terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine, daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını halkımızla birlikte görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti. Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç gibi abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik.

SON 23 YILDA DEVLET-MİLLET BAĞINI GÜÇLENDİRDİK

Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet, millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik.

Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliği arkasına saklanarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına eyvallah demedik.

Şu an insanımızın askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine kadar emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmekte kararlıyız. Şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız.

Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşün hiçbir kesintiye uğramadan devam etmesi gerekiyor. Bunun için şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Güvenlik kuvvetlerimizin gücü kendilerine verilen yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir. Bu gücün etkisini artırmamızın yolu vatandaşın gönlündeki yerimizi pekiştirmemizden geçer. Biz buna kalpleri ve zihinleri kazanma diyoruz.

Vatandaşın gönlünü kazanmak için ne yapacağız? Bunun da cevabı emniyet binalarımızın duvarlarını süsleyen şu sözde saklıdır: Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Aynı durum jandarmamız ve sahil güvenliğimiz için de geçerlidir.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAKSINIZ'

Yapmanız gerekenler bellidir. Vatandaşımıza karşı saygıyı, tevazu, yapıcı bir yaklaşımla davranmayı elden bırakmayacaksınız. İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarında taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz.

Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tüccarlarına evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız.

Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifenizdir.

Suça ve suçlara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım. Yanınızda olmaya da devam edeceğim. Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı, insan merkezli, insana hürmet içinde hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Şunu lütfen unutmayınız: Kardeşlerim, bu millet size güveniyor. Biz sizlere güveniyoruz. İşiniz ne kadar ağır olursa olsun, vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinize, emaneti hakkıyla koruyacağınıza yürekten inanıyorum.

'YOLSUZLUK DOSYALARINI PERDELEMEK İÇİN BİRİLERİ TARAFINDAN SİZE SALDIRILMASINA EYVALLAH ETMEYECEĞİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM'

Bu süreçte sizin hedef alınmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum. Her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz. Buradaki her bir kardeşim Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin plisi, jandarması, sahil güvenliğidir.