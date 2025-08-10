Brezilya’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 11 ölü 46 yaralı

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki otoyolda bir yolcu otobüsü ile kamyon dün gece kaza yaptı. Otobüsün işletmeci firması tarafından yapılan açıklamada, Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'dan yola çıkarak Brezilya'nın tarım endüstrisi için önemli bir merkez olan Sinop şehrine yolcu taşıyan otobüsün, yerel saat ile 21.40 yakınlarında Cuiaba kentine 360 kilometre uzaklıktaki Lucas do Rio Verde şehri yakınlarında pamuk yüklü bir kamyonla kafa kafaya çarpıştığı aktarıldı. Brezilya polisinden yapılan açıklamaya göre kazada en az 11 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Kazada 8 kişinin hafif, 26 kişinin orta derecede yaralandığı, kamyonun sürücüsü dahil 12 kişinin durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Yaralıların yakınlardaki hastanelere sevk edildiği ve kazanın nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.