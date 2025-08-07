Japonya’da uçak Pasifik Okyanusu’na düştü! Pilot nasıl kurtuldu?

Kyodo ajansının haberine göre, ASDF'den yapılan açıklamada, "F-2A" tipi askeri jetin, İbaraki eyaleti açıklarındaki eğitim uçuşu sırasında yerel saatle 12.35'te düştüğü belirtildi.



Pasifik Okyanusu'na düşen uçaktaki pilotun, fırlatma sistemini aktifleştirerek kazadan kurtulduğu, bölgedeki gemilerin zarar görmediği kaydedildi.



Tek kişilik askeri jetin, İbaraki'deki Hyakuri Askeri Üssü'ne kayıtlı olduğu bildirildi.

