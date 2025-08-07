07 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Japonya'da uçak Pasifik Okyanusu'na düştü! Pilot nasıl kurtuldu?

Japonya'da uçak Pasifik Okyanusu'na düştü! Pilot nasıl kurtuldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.08.2025 13:04
ABONE OL
Japonya’da uçak Pasifik Okyanusu’na düştü! Pilot nasıl kurtuldu?

Japonya'da Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçağının Pasifik Okyanusu'na düştüğü ve pilotun kurtulduğu duyuruldu.

Kyodo ajansının haberine göre, ASDF'den yapılan açıklamada, "F-2A" tipi askeri jetin, İbaraki eyaleti açıklarındaki eğitim uçuşu sırasında yerel saatle 12.35'te düştüğü belirtildi.

Pasifik Okyanusu'na düşen uçaktaki pilotun, fırlatma sistemini aktifleştirerek kazadan kurtulduğu, bölgedeki gemilerin zarar görmediği kaydedildi.

Tek kişilik askeri jetin, İbaraki'deki Hyakuri Askeri Üssü'ne kayıtlı olduğu bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Japonya’da uçak Pasifik Okyanusu’na düştü! Pilot nasıl kurtuldu? Japonya’da uçak Pasifik Okyanusu’na düştü! Pilot nasıl kurtuldu? Japonya’da uçak Pasifik Okyanusu’na düştü! Pilot nasıl kurtuldu?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör