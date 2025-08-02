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Uluslararası Atom Enerji Ajansı duyurdu: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.08.2025 23:25 Güncelleme: 03.08.2025 05:46
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Uluslararası Atom Enerji Ajansı duyurdu: Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendiğini ve bölgede patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. UAEA'dan yapılan açıklamada, 'Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nde bulunan yetkililer, UAEA ekibini santralin yardımcı tesislerinden birinin top atışları ve insansız hava araçlarıyla (drone) vurulduğu konusunda bilgilendirdi' denildi. Ukrayna ise karşı hamlede bulunarak Rusya'nın Soçi kentinde bir petrol deposunu vurduğunu açıkladı. Rusya, olay sonrası çıkan yangına 120 itfaiye ile müdahale edildiği belirtilirken hava güvenliği için Soçi Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırı düzenlendi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yapılan açıklamada, santralin yardımcı tesislerinden birinin bugün saldırıya uğradığı, patlama seslerinin duyulduğu ve duman çıktığı belirtildi.

UKRAYNA'DAKİ ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ VURULDU

Açıklamada, "UAEA ekibi, tesisin yerel saatle 09.00 sıralarında top atışları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu konusunda bilgilendirildi. Bu da tam olarak ekibin askeri hareketlilik seslerini duyduğu zamana denk geliyordu. Yardımcı tesis, Zaporijya Nükleer Santrali'nin saha sınırına bin 200 metre mesafede yer alıyor ve UAEA ekibi öğleden sonra hala o yönden duman yükseldiğini görebiliyordu" denildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Bu olayın, son haftalarda ve aylarda yaşanan bir dizi olayın sonuncusu olduğu aktarılan açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki askeri çatışma sırasında nükleer güvenliğe yönelik olası tehlikeleri bir kez daha vurguluyor" ifadeleri yer aldı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise, "Bir nükleer santral civarındaki herhangi bir saldırı, hedef ne olursa olsun, nükleer güvenlik açısından potansiyel riskler taşır ve bundan kaçınılmalıdır. Bir kez daha, nükleer tesislerin yakınında azami askeri itidal çağrısında bulunuyorum; böylece bir nükleer kazanın meydana gelme riski önlenebilir" dedi.

UKRAYNA'DAN MİSİLLEME: PETROL DEPOSUNU VURDU

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlenen saldırı sonrasında Ukrayna'dan Rusya'ya yeni bir hamle geldi. Ukrayna Rusya'nın Soçi kentinde yer alan bir petrol deposunu vurdu, yangına 120 itfaiye ile müdahale edildiği belirtildi. Rusya Sivil Havacılık Otoritesi ise konuya ilişkin açıklama yaparak Ukrayna'nın saldırısı sonrası hava güvenliğini sağlamak için Soçi Havalimanı'nda uçuşları durdurduğunu duyurdu.

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Uluslararası Atom Enerji Ajansı duyurdu: Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu Uluslararası Atom Enerji Ajansı duyurdu: Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu Uluslararası Atom Enerji Ajansı duyurdu: Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu

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