Uluslararası Atom Enerji Ajansı duyurdu: Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu

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Bu olayın, son haftalarda ve aylarda yaşanan bir dizi olayın sonuncusu olduğu aktarılan açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki askeri çatışma sırasında nükleer güvenliğe yönelik olası tehlikeleri bir kez daha vurguluyor" ifadeleri yer aldı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ise, "Bir nükleer santral civarındaki herhangi bir saldırı, hedef ne olursa olsun, nükleer güvenlik açısından potansiyel riskler taşır ve bundan kaçınılmalıdır. Bir kez daha, nükleer tesislerin yakınında azami askeri itidal çağrısında bulunuyorum; böylece bir nükleer kazanın meydana gelme riski önlenebilir" dedi.

UKRAYNA'DAN MİSİLLEME: PETROL DEPOSUNU VURDU

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlenen saldırı sonrasında Ukrayna'dan Rusya'ya yeni bir hamle geldi. Ukrayna Rusya'nın Soçi kentinde yer alan bir petrol deposunu vurdu, yangına 120 itfaiye ile müdahale edildiği belirtildi. Rusya Sivil Havacılık Otoritesi ise konuya ilişkin açıklama yaparak Ukrayna'nın saldırısı sonrası hava güvenliğini sağlamak için Soçi Havalimanı'nda uçuşları durdurduğunu duyurdu.