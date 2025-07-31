Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanacak mı? Trump'tan Putin'e ültimatom | Son tarih: 8 Ağustos
Rusya ve Ukrayna müzakereleri devam ederken ateşkesin sağlanamaması ABD Başkanı Trump'ı harekete geçirdi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos’a kadar süre verdiği duyurdu. Trump, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'nin bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.
ABD, Rusya'ya Ukrayna ile anlaşması için son tarih verdi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos'a kadar süre verdiği bildirdi.
Kelley, Trump'ın 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirecek bir anlaşma istediğini açıkça belirttiğini aktararak, "Hem Rusya hem de Ukrayna ateşkes ve kalıcı bir barış için müzakere etmelidir. Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi.Başkan Trump bunun 8 Ağustos'a kadar yapılması gerektiğini açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı.
Kelley, ABD'nin barışı güvence altına almak için ek tedbirler uygulamaya hazır olduğunu söyledi.
Trump, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile bir anlaşma sağlaması için 10 gün süre vermiş, ABD'nin bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya gümrük vergisi ve diğer tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.
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