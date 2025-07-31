Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanacak mı? Trump’tan Putin’e ültimatom | Son tarih: 8 Ağustos

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Kelley, Trump'ın 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirecek bir anlaşma istediğini açıkça belirttiğini aktararak, "Hem Rusya hem de Ukrayna ateşkes ve kalıcı bir barış için müzakere etmelidir. Bir anlaşma yapmanın zamanı geldi.Başkan Trump bunun 8 Ağustos'a kadar yapılması gerektiğini açıkça ifade etti" ifadelerini kullandı.