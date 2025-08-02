Gazze'de insanlık dramı! Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yaralılar yerlerde tedavi ediliyor
Gazze'de, hala faaliyet gösterebilir durumdaki hastanelerde doluluk oranlarının yüzde 200-300'lere çıktığı, bu nedenle İsrail'in saldırılarında yaralananların yerlerde ve koridorlarda tedavi edildiği belirtildi.
Açıklamada, doluluk oranının Şifa Hastanesinde yüzde 240'a, Rantisi Hastanesinde yüzde 210'a, Nasır Hastanesinde yüzde 180'e ve El-Ehli Baptist Hastanesinde yüzde 300'e ulaştığı bilgisi verildi.
Hasta ve yaralıların koridorlarda ve yerlerde tedavi edildiği belirtilen açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yapıldı.