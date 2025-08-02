Türkiye’nin Akdeniz hamlesi İsrail’i panikletti: Hazırlıklı değiliz

'TÜRKİYE BU DURUMU KABULLENMEZ'

Ayrıca analizde, Türkiye'nin deniz alanlarında yaptığı doğalgaz ve petrol aramaları ile EastMed Gaz Forumu'na alınmaması, Ankara'nın bölgede enerji merkezi olma hedefini engellemeye yönelik bir Batı planı olarak değerlendirilirken Türkiye'nin bu durumu kabullenmeyeceğini açıkça itiraf ediliyor.

Bununla birlikte analizde, Türkiye'nin gelecekte Filistin'e yönelik yardım misyonlarını devlet destekli hale getirebileceği ve bu misyonların Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütülebileceği öne sürüldü. Horev'e göre bu senaryoda, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemilere eşlik ederek, İsrail'in müdahale etmesini engellemesi mümkün görülüyor.

Bu iddia, 2010'daki Mavi Marmara olayına açık bir gönderme niteliği taşıyor. O dönemde Türkiye'den çıkan yardım filosu İsrail tarafından saldırıya uğramış ve 9 Türk yardım gönüllüsü hayatını kaybetmişti. Şimdi ise İsrail tarafı, benzer bir olayın daha güçlü bir Türk yanıtıyla karşılaşabileceğinden endişe ediyor.

İSRAİL: HAZIRLIKSIZ YAKALANABİLİRİZ

Milliyet'te yer alan habere göre; Analizin en dikkat çeken bir diğer bölümü ise İsrail'in, böyle bir olasılığa karşı yeterince hazır olmadığını kabul etmesi. Tel Aviv kamuoyunun deniz üzerinden yürütülebilecek olası Türk adımlarına karşı "şaşkınlık ve tedirginlik" içinde olduğu belirtiliyor. İsrailli uzmanlara göre, böyle bir hamle karşısında İsrail'in ne diplomatik ne de askeri olarak yeterli hazırlığı bulunuyor.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ, TEL AVİV'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Horev'e göre, Türkiye'nin donanma gücü hem teknik hem de psikolojik üstünlük sağlayabilecek düzeyde. Türk Deniz Kuvvetleri, dünyada ilk 10 içinde gösteriliyor ve bu alandaki etkinliği Türkiye'nin milli gurur kaynaklarından biri.

Analizde, "Deniz Türkler için yalnızca bir sınır değil, bir mücadele ve egemenlik alanıdır. Bu nedenle Türkiye'nin atacağı adımlar, toplum nezdinde tam destek bulacaktır" ifadesiyle, olası bir deniz geriliminin Türkiye'de birleştirici ve meşru görülmesi vurgulanıyor.

DAHA ÖNCE YAŞANDI!

Öte yandan analizde 2019 yılında yaşanan bir olay da hatırlatılıyor. Kıbrıs açıklarında bilimsel araştırma yapan İsrail'e ait "Bat Galim" gemisinin, Türk savaş gemileri tarafından bölgeden çıkarıldığını aktarılıyor. Horev, araştırmanın Kıbrıs yönetiminin izniyle yapılmasına rağmen, Türkiye söz konusu bölgeyi kendi yetki sahası olarak gördüğünü ve fiili müdahalede bulunduğunu iddia ediyor.