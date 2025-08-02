1962-2025: İkinci Küba krizi mi? Uzman isimden A Haber’de çarpıcı yorum: Trump ile Putin nükleer savaşa girmez

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Uzman isimler, 1962 Küba Füze krizini günümüzde ABD ve Rusya nükleer krizi üzerinden değerlendirdi.

1962-2025: İKİNCİ KÜBA KRİZİ Mİ?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Küba'nın konumundaki önemine değinerek yaşanan krizi hatırlattı. Özgöker, "Küba'nın bulunduğu yer Amerika'nın Miami sahillerinde 72 mil olan bir yer. Oraya füzeleri koyduğunuz an Amerika'nın Washington, New York dahil hepsini vurabiliyosunuz. Amerika Küba'yı orayı gemi gelmesini, malzeme gelmesine engel olmak için ambargoya aldı. Küba'nın tütünü,şekerini satmasına engel olma ve çökmesine sebep oldu. Amerika CIA'ya gitti Küba'dan kaçmış olan muhalifleri eğitti. Fidel Castro'nun sevgilisini buldular ona zehir verdiler. Fidel Castro'yu Allah korudu. Orada 150 suikast yapıldı ama gerçekten Allah onu korudu. Ve büyük de bir Atatürk sevdalısıydı. Dünyada ilk bağımsızlık savaşını Atatürk verdi diyor biz de bağımsısız diyordu. Bunun üzerine Rusya uçaklarla nükleer füze getirdi oraya dikti. Dikince iki tarafta anında düğmelere basacak durumda. Yani düğmelere basınca nükleer savaş çıkacaktı. Ama Amerika'da Kennedy soğukkanlı bir adam, öbür tarafta Ukraynalı Kruşçev vardı. Stalin'den den sonra gelmişti. İkisi telefondan doğrudan konuştular. Aralarında Kızıl Ordu'yu öbür tarafta Pentagon'u çıkarttılar ve anlaştılar. Yani bir 8 saatte dünyayı kurtardılar. Küba'da Rusya nükleer füzelerini çekti. Amerika'da İzmir'den nükleer füzelerini çekti böylece savaş bitti. Ama ne bitti? Bir sene sonra Kennedy'i CIA karısının kucağında öldürüp temizledi. Sonra kardeşi senatör dört sene sonra başkan olacaktı onu da öldürdüler. CIA çok temiz çalışıyor. İki lider de kendi hayatlarını feda ettiler ama dünya barışını kurtardılar. Sovyet Rusya ile ABD arasında sıcak savaştaki en ciddi kriziydi." dedi.

"TRUMP VE PUTIN İKİSİ DE NÜKLEER SAVAŞA GİRMEZ"

Trump'ın hafızayı tazelediğini söyleyen Özgöker, "Şimdi de Trump da Putin'de ikisi de takıldı. İkisi de nükleer savaşa girmez endişe etmeyin. Amerika'nın derin devleti Trump'ı da istemiyor. Yani Biden olsaydı biraz daha tehlikeliydi çünkü Biden derin devletin kuklasıydı ama Trump öyle değil derin devlette savaşıyor." ifadelerini kullandı.