03 Ağustos 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri PKK/YPG'den Münbiç'e saldırı! Çok sayıda yaralı var

PKK/YPG'den Münbiç'e saldırı! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.08.2025 01:36 Güncelleme: 03.08.2025 08:56
ABONE OL
PKK/YPG’den Münbiç’e saldırı! Çok sayıda yaralı var

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına saldırı düzenledi. Bu kapsamda, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, Suriye Ordu birliklerinin, sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, dün saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.

SURİYE'DE GERGİN SAATLER

Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Suriye Ordu birliklerinin, sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

İsrail YPG/SDG üzerinden ne planlıyor?İsrail YPG/SDG üzerinden ne planlıyor? İSRAİL YPG/SDG ÜZERİNDEN NE PLANLIYOR?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK/YPG’den Münbiç’e saldırı! Çok sayıda yaralı var PKK/YPG’den Münbiç’e saldırı! Çok sayıda yaralı var PKK/YPG’den Münbiç’e saldırı! Çok sayıda yaralı var

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör