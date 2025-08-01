ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Gazze'de! "Ölüm Tuzağı" noktasına ziyaret: Trump'a rapor sunacak

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İSRAİL'İN ÖLÜM TUZAĞI

Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı, 27 Mayıs'tan bu yana ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar Gazze İnsani Yardım Vakfı merkezlerinde veya yardım dağıtım merkezlerine giden yollarda İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu bin 383 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 218 kişi de yaralandı. Ayrıca uluslararası insani yardım kuruluşları, GHF'nin tesislerinde dağıtılan yardım miktarının bölgedeki açlığı durdurmak için ihtiyaç duyulan miktarın çok altında kaldığını belirtiyor.