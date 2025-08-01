ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Gazze'de! "Ölüm Tuzağı" noktasına ziyaret: Trump'a rapor sunacak
İsrail katliamlarına devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte Gazze'de ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasına gitti. Kritik nokta, İsrail'in yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle 'ölüm tuzağı' olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Witkoff, Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında incelemelerde bulunduktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'a bir rapor sunacak ve Gazze'ye yönelik yeni bir gıda yardımı dağıtım planı açıklanacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'deki temaslarının ardından açlık krizinin sürdüğü Gazze Şeridi'ne geçti. Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte Gazze Şeridi'nin güneyinde ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti.
Büyükelçi Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusundan brifing aldık ve sahadaki insanlarla konuştuk. GHF günde 1 milyondan fazla öğün, inanılmaz bir başarı" ifadelerini kullandı.
YARDIM DAĞITIM PLANI YAPACAK
Witkoff, Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında incelemelerde bulunduktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'a bir rapor sunacak ve Gazze'ye yönelik yeni bir gıda yardımı dağıtım planı açıklanacak.
İSRAİL'İN ÖLÜM TUZAĞI
Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı, 27 Mayıs'tan bu yana ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar Gazze İnsani Yardım Vakfı merkezlerinde veya yardım dağıtım merkezlerine giden yollarda İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu bin 383 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 218 kişi de yaralandı. Ayrıca uluslararası insani yardım kuruluşları, GHF'nin tesislerinde dağıtılan yardım miktarının bölgedeki açlığı durdurmak için ihtiyaç duyulan miktarın çok altında kaldığını belirtiyor.
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