Çin'de sel: 70 ölü
Çin'de şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 70 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in farklı eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Aşırı yağış nedeniyle başkent Pekin'in kuzeydoğusundaki Miyun bölgesinde bir yaşlı bakımevinde büyük hasar olduğu belirtildi.
Sel sırasında 55'i engelli 69 bakıma muhtaç kişinin bulunduğu bakımevinde mahsur kalan 31 kişi hayatını kaybetti. Pekin dahil çevre bölgelerde 44, Hebei eyaletinde 16 ve Şanşi eyaletinde de 10 kişi yaşamını yitirdi.