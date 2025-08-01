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ABD Başkanı Trump "soykırım" diyemedi! "İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç"

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 08:39
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ABD Başkanı Trump soykırım diyemedi! İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de katil İsrail'in neden olduğu açlık felaketine ilişkin 'soykırım' kelimesini kullanmaktan kaçındı, '(Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç.' dedi.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki açlık felaketine ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene'nin "Gazze soykırım var" açıklamasına katılıp katılmadığı yönündeki soruyu cevapladı.

ABD Başkanı, "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınırken, "(Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç. ABD olarak 60 milyon dolar verdik. Sadece insanların beslenmesini istedim ve bu durumda mali olarak yardım ediyoruz. Bu korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye gönderdikleri finansal yardımların ve gıda yardımlarının İsrail tarafından denetlenmesini istediklerini vurgulayan Trump, bununla birlikte gönderdikleri yardımı sahada göremediklerini kaydetti.

Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail ve Gazze'den sonra Moskova'ya da gideceğini söyledi.

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