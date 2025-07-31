Başkan Erdoğan’dan net Gazze mesajı: Filistin’i tanıma adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gabon, bölgesinin istikrarına katkıda bulunan, doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip, uzun yıllardır iş birliği içinde bulunduğumuz dost bir ülkedir. Bu dostluğumuzu karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Gabon, 2023'te girdiği geçiş dönemini müteakip cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diliyorum."

(Foto: AA)

Oligui Nguema'nın halkın güçlü desteğini aldığını belirten Başkan Erdoğan, Oligui Nguema'yı bir kez daha tebrik etti.

İkili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye ve Gabon arasındaki iş birliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendiklerini, imzalanan anlaşmalarla da ilişkileri ileriye taşıma iradelerini teyit ettiklerini vurgulayan Erdoğan, son dönemde Türk şirketlerinin, inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler aldığına dikkati çekti.

Türk müteahhitlerin üstlendiği projelerin toplam değerinin 2,5 milyar doları aştığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Nguema'nın önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Aynı şekilde tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da Gabon ile tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da, Türkiye Maarif Vakfı'mızın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli görüyorum. Halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini arttırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz. Gabon, Afrika kıtasında FETÖ'yle mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."

"İSTİKRARA VE KALKINMAYA KATKIDA BULUNMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"br> Başkan Erdoğan, Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerini bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması' ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Kıtanın dört bir yanını kucaklayan diplomatik temsil ağımız bu güçlü irademizin en açık işaretidir. Afrika'da 2002'de sadece 12 büyükelçiliğimiz bulunurken, bugün 44 büyükelçiliğimiz kıtada faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede Librevil Büyükelçiliğimizi de 2012'de faaliyete geçirmiştik. Afrika'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibariyle 38'e ulaşmış ve başkentimiz bu açıdan diplomatik bir merkez konumuna gelmiştir."

"ÇOCUKLARIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ VAHŞET TABLOSUNA KİMSE SESSİZ KALAMAZ"

Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema ile Gazze'deki soykırımı da görüştüklerini dile getiren Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz." dedi.

(Foto: AA)

"GAZZE KONUSUNDA SİYASİ POLEMİK PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan biri 1967 sınırları temelinde, iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'u telefonla arayıp, aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın da bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz.

Burada şunu da özellikle ifade etmek isterim; biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, Türkiye'nin tüm dünyada takdir toplayan çabalarına zarar verecek cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz."

İki ülke arasındaki dostluğun teyidi niteliğindeki ziyaret için Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema ve heyetine teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın bugün ve yarın iş çevreleriyle. Yoğun bir programı var. Yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Formunun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Dost Gabon halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum." dedi.

(Foto: AA)

Oligui Nguema, Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, göstermiş oldukları sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Oligui Nguema, Ankara'ya ilk gelişlerinden itibaren bu şehrin nasıl tarihle dolu olduğunu kendi gözleriyle gördüklerini söyledi.

Oligui Nguema, "Bu ikili görüşme sayesinde bir kez daha ikili ilişkilerimizin ne kadar mükemmel düzeyde olduğunu tespit ettik ve her iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduk." ifadesini kullandı.

30 Ağustos 2023 itibarıyla Gabon tarihinde yeni bir sayfa açıldığını dile getiren Oligui Nguema, ülkesinde 18 aylık örnek geçiş döneminden sonra özgür ve şeffaf biçimde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığını, bunun uluslararası bağlamda bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Oligui Nguema, Gabon'un bu anlamda kendi hukuki çerçevesini daha güçlü hale getirdiğini, yatırım çekilmesi açısından hukuki çerçevesini yenilediğini ve kamu maliyesinin ıslahı konusunda gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

Gabon Cumhurbaşkanı, buradaki amaçlarının ülkesinin "kalkınma düzeyini artırabilmek ve ülkeyi gelişmişlik seviyesine getirebilmek" olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirten Oligui Nguema, bu bağlamda bir hukuki çerçevenin gerekliliği konusunu vurguladıklarını aktardı.

Oligui Nguema, bunu da mevcut anlaşmalar çerçevesinde yapabileceklerini dile getirdiklerini ifade ederek, "Hem taslak anlaşmalar hem de yeni anlaşmaların imzalanması konusunda, özellikle de savunma ve diplomasi alanında hemfikir olduk. Bu çerçevede bir kez daha şunu dile getirdik ki iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini mevcut diplomatik ve siyasi işbirliği düzeyine çıkartmamız gerekmekte ve Librevil ve Ankara eksenini bir dinamik ortaklık modeli haline getirmemiz gerektiğine ve hem Türk hem de Gabon halkının menfaatleri çerçevesinde kullanıma sunmaya karar verdik." diye konuştu.

"TÜRK UZMANLIĞI VE DENEYİMİ BİZE SON DERECE YARDIMCI OLDU"

Türk şirketlerinin Gabon'da farklı alanlarda faaliyet yürüttüğüne işaret eden Oligui Nguema, bundan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Oligui Nguema, Türkiye ve Gabon arasındaki ikili ilişkilerin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Türk uzmanlığı ve deneyimi özellikle iş alanında bizlere son derece yardımcı oldu." dedi.

Özellikle sahadaki bazı önemli Türk şirketlerinin ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Oligui Nguema, bugün burada imzaladıkları yeni anlaşmalarla birlikte Gabon'da daha da fazla Türk şirketinin faaliyete geçeceğine dair inançlarının tam olduğunu söyledi.

"İŞBİRLİĞİNİN GENİŞLETİLMESİ KONUSUNDA HEMFİKİR OLDUK"

Oligui Nguema, "İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı ile hemfikir olduk. Bu alanlar madencilik, sanayi, balıkçılık gibi farklı alanlardır." dedi.

Türkiye ve Gabon'un uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde de aynı fikirleri paylaştığı konusunda hemfikir olduklarını belirten Gabon Cumhurbaşkanı, özellikle "barış ve güvenlik, çatışmaların barışçıl çözümü, iklim değişikliğiyle mücadele" gibi hususlarda aynı görüşleri paylaştıklarını dile getirdi.

Oligui Nguema, "Bir kez daha Sayın mevkidaşımı (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türkiye'nin Afrika açılımı politikası çerçevesinde kutlamak isterim. Türkiye ve Afrika arasında farklı zirveler düzenlenmiştir. Bunlar ikili ilişkilere çok önemli katkılarda bulunmuştur ve tabii ki kıta üzerindeki çatışmaların barışçıl çözümü hususunda da önemli katkıları olmuştur. Umarız aynı şekilde barış Gazze'ye de bir an önce ulaşır." ifadesini kullandı.

Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa sürede Librevil'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Ankara'ya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN GABON CUMHURBAŞKANI NGUEMA'YI KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Oligui Nguema, törenden sonra baş başa görüştü.