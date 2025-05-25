İstanbul'daki müzakereler meyvelerini topladı! Rusya Ukrayna arasında tarihi esir takası tamamlandı
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta umut ışığı olabilecek tarihi bir gelişme yaşandı. İki ülke, İstanbul’da 16 Mayıs’ta gerçekleştirilen görüşmelerin ardından üzerinde anlaştıkları kapsamlı esir takasını başarıyla tamamladı.
Üç gün süren takas sürecinde her iki taraf da 1.000'e 1.000 kişi formülüyle toplam 2.000 savaş esirini serbest bıraktı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada, yalnızca son gün olan 25 Mayıs'ta 303 esirin karşılıklı olarak takas edildiğini duyurdu. Böylece, 23-25 Mayıs tarihleri arasında üç aşamada gerçekleştirilen değişimle birlikte süreç tamamlandı.
İSTANBUL DİPLOMASİSİNİN BAŞARISI
Bu büyük takasın arka planında ise Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen diplomatik temaslar bulunuyor. 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan müzakereler, tarafların uzun süredir üzerinde çalıştığı bir takas planının son şeklini almasına zemin hazırlamıştı. Taraflar arasında varılan mutabakat, savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen en büyük esir değişimi olarak kayda geçti.
ZELENSKİY: SAVAŞ UZATILIYOR AMA BİZ İNSANLARIMIZI GERİ GETİRİYORUZ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, takasın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarını sürdürmesinin "savaşı bilinçli olarak uzatma çabası" olduğunu söylerken, "Her şeye rağmen insanlarımızı geri getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Takas edilen Ukraynalı askerlerin büyük kısmı, Rusya'nın uzun süredir kontrol altına almaya çalıştığı cephe hatlarından esir alınmıştı. Ukrayna'ya dönen askerlerin büyük çoğunluğu fiziksel olarak yorgun ama moralli bir şekilde karşılandı.
YENİ BİR BARIŞ ZEMİNİ MÜMKÜN MÜ?
Takasın tamamlanmasının ardından gözler, Rusya'nın Ukrayna'ya iletmesi beklenen barış şartlarına çevrildi. Moskova, İstanbul'daki görüşmelerin ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik bazı önerilerini Kiev'e sunacağını açıklamış ancak içeriğe dair detay vermemişti. Her iki taraf da binlerce savaş esirini hâlâ elinde tutarken, bu büyük takasın yeni bir müzakere zemini yaratıp yaratmayacağı merak konusu.
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