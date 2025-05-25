İstanbul’daki müzakereler meyvelerini topladı! Rusya Ukrayna arasında tarihi esir takası tamamlandı

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İSTANBUL DİPLOMASİSİNİN BAŞARISI

Bu büyük takasın arka planında ise Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen diplomatik temaslar bulunuyor. 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan müzakereler, tarafların uzun süredir üzerinde çalıştığı bir takas planının son şeklini almasına zemin hazırlamıştı. Taraflar arasında varılan mutabakat, savaşın başlamasından bu yana gerçekleşen en büyük esir değişimi olarak kayda geçti.

ZELENSKİY: SAVAŞ UZATILIYOR AMA BİZ İNSANLARIMIZI GERİ GETİRİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, takasın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarını sürdürmesinin "savaşı bilinçli olarak uzatma çabası" olduğunu söylerken, "Her şeye rağmen insanlarımızı geri getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.