İsrail 5 kişilik bir aileyi katletti! Katledilenleri sayısı 54 bine dayandı

Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentinin Meşaile bölgesinde yer alan Ebu Şilbi ailesine ait çadıra hava saldırısı düzenledi.



Saldırıda ikisi çocuk, 5 kişilik aile fertlerinin tamamı yaşamını yitirdi. Söz konusu aile, daha önce saldırılar nedeniyle Refah'tan bölgeye sığınmıştı.

İSRAİL 53 BİN 901 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da açıklamasında sabah saatlerinden bu yana İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 22 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 53 bin 901 Filistinli öldü, 122 bin 593 kişi de yaralandı.