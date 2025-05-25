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İsrail 5 kişilik bir aileyi katletti! Katledilenleri sayısı 54 bine dayandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 13:26
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İsrail 5 kişilik bir aileyi katletti! Katledilenleri sayısı 54 bine dayandı

İsrail işgal güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu, Refah'tan göç eden 5 kişilik bir aile hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentinin Meşaile bölgesinde yer alan Ebu Şilbi ailesine ait çadıra hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ikisi çocuk, 5 kişilik aile fertlerinin tamamı yaşamını yitirdi. Söz konusu aile, daha önce saldırılar nedeniyle Refah'tan bölgeye sığınmıştı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da açıklamasında sabah saatlerinden bu yana İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 22 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 53 bin 901 Filistinli öldü, 122 bin 593 kişi de yaralandı.

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