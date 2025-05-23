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İstanbul Zirvesi sonuç verdi! Rusya ve Ukrayna arasında tarihi esir takası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.05.2025 13:05 Güncelleme: 23.05.2025 13:37
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İstanbul Zirvesi sonuç verdi! Rusya ve Ukrayna arasında tarihi esir takası

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takasının tamamlandığını söyleyerek tarafları müzakere dolayısıyla tebrik etti.

Trump, Truth Social platformunda "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı" diye yazdı. "Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ediyorum. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi?" dedi.

İSTANBUL'DA ESİR TAKASI KARARI ALINMIŞTI

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın her iki taraftan da biner asker serbest bırakılacak şekilde esir takasında anlaştığını açıklamıştı. Rus heyeti de esir takasını doğrulamıştı.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, "Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak" sözleriyle Ukrayna heyetinin açıklamasını teyit etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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