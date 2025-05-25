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Rusya gece boyu Ukrayna'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.05.2025 11:26 Güncelleme: 25.05.2025 11:39
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Rusya gece boyu Ukrayna’yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı

Yetkililer, Rusya’nın gece boyunca Ukrayna’ya yönelik düzenlediği saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu gelişmeler, Moskova ve Kiev’in devam eden büyük çaplı esir takası sürecinde karşılıklı ateş açmasıyla aynı zamana denk geldi.

Ukrayna acil servisleri, Rusya'nın iki gece üst üste yaptığı yoğun hava saldırılarının başkent Kiev dahil ülke genelinde "terör dolu bir gece" yaşattığını belirtti. Cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar, cumartesi gecesi de devam etti.

Rusya'nın saldırıları sonucu metroya sığınan Ukraynalılar (REUTERS)Rusya'nın saldırıları sonucu metroya sığınan Ukraynalılar (REUTERS)

Bu saldırılar, her iki tarafın 16 Mayıs'ta İstanbul'da üzerinde anlaşmaya vardığı, üç yıl süren savaşta şimdiye kadarki en büyük esir takasının yapıldığı günlerde gerçekleşti. ABD ise çatışmaları sonlandırmak üzere ateşkes sağlamaya çalışıyor.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

Son saldırılarda hayatını kaybedenler arasında, kuzeybatıdaki Jitomir bölgesinde 8, 12 ve 17 yaşlarındaki üç çocuk da bulunuyor.

Ukrayna ordusu, pazar sabahı yaptığı açıklamada gece boyunca 45 Rus balistik füzesinin ve 266 saldırı dronunun düşürüldüğünü bildirdi.

Rusya, Ukrayna'nın çeşitli yerlerine gece boyu saldırılar düzenledi. (AFP)Rusya, Ukrayna'nın çeşitli yerlerine gece boyu saldırılar düzenledi. (AFP)

Batıdaki Hmelnitskiy bölgesinde dört, Kiev çevresinde dört, güneydeki Mikolayiv'de bir kişi yaşamını yitirdi.

Acil servisler, Kiev çevresinde gerçekleşen "büyük gece saldırısında" dört kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını; ölenler arasında üç çocuğun da olduğunu aktardı.

Saldırıların ardından az hasar görmüş binalarda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. (AFP)Saldırıların ardından az hasar görmüş binalarda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. (AFP)

"GECE KOLAY GEÇMEYECEK"

AFP muhabirleri Kiev'de patlama seslerini duyarken, kentin Askeri Yönetimi Başkanı Timur Tkachenko, "Gece kolay geçmeyecek." diye uyardı.

Başkent saldırı altında olsa da Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, "Hava savunmaları çalışıyor" dedi.

Rus yetkililer ise Moskova'ya doğru yaklaşan 12 dronun düşürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna, Rusya'ya karşı dron saldırılarını sürdürüyor. (AFP)Ukrayna, Rusya'ya karşı dron saldırılarını sürdürüyor. (AFP)

Moskova'da ise Rus sivil havacılık otoritesi, Sheremetyevo başta olmak üzere en az dört havaalanında kısıtlamalar uygulandığını açıkladı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE MÜZAKERE

Yenilenen saldırılar, cuma gecesi 14 balistik füze ve 250 drone ile başlarken, Ukrayna'da 15 kişi yaralandı.

Rus ordusu ise cumartesiyi pazara bağlayan gece itibarıyla Ukrayna'dan salı gününden bu yana 788 drone ve füze saldırısı gerçekleştiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırılarının Moskova'nın "savaşı uzatmaya çalıştığını" gösterdiğini söyledi ve yaptırımların artırılması çağrısını yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AFP)

Ancak aynı zamanda, tarafların 16 Mayıs'ta İstanbul'da üzerinde anlaştığı esir takasının devam etmesini beklediğini belirtti.

EN BÜYÜK ESİR TAKASI OLACAK

Cumartesi günü 307 Rus savaş esiri karşılığında aynı sayıda Ukraynalı asker serbest bırakıldı; her iki taraf cuma günü de 390 kişi takas etmişti.

Serbest bırakılan Ukraynalı esirler (AFP)Serbest bırakılan Ukraynalı esirler (AFP)

Toplamda bin kişinin serbest bırakılması planlanıyor.

Rusya, takasın ardından Ukrayna'ya barış şartlarını ileteceğini açıkladı ancak bu şartların ne olacağı henüz bilinmiyor.

Rusya tarafından serbest bırakılan Ukraynalı esir askerler (AFP)Rusya tarafından serbest bırakılan Ukraynalı esir askerler (AFP)

Taraflar daha önce de düzenli olarak esir takası yapıyordu ancak bu, şimdiye kadar gerçekleşen en büyük takas olacak.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası!Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası! RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA YENİ ESİR TAKASI!
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