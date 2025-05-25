Rusya gece boyu Ukrayna’yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı

Rusya'nın saldırıları sonucu metroya sığınan Ukraynalılar (REUTERS)

Bu saldırılar, her iki tarafın 16 Mayıs'ta İstanbul'da üzerinde anlaşmaya vardığı, üç yıl süren savaşta şimdiye kadarki en büyük esir takasının yapıldığı günlerde gerçekleşti. ABD ise çatışmaları sonlandırmak üzere ateşkes sağlamaya çalışıyor.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

Son saldırılarda hayatını kaybedenler arasında, kuzeybatıdaki Jitomir bölgesinde 8, 12 ve 17 yaşlarındaki üç çocuk da bulunuyor.

Ukrayna ordusu, pazar sabahı yaptığı açıklamada gece boyunca 45 Rus balistik füzesinin ve 266 saldırı dronunun düşürüldüğünü bildirdi.