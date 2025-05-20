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ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan flaş Suriye açıklaması! "İç savaşa sürüklenebilir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 18:24 Güncelleme: 20.05.2025 18:37
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan flaş Suriye açıklaması! İç savaşa sürüklenebilir

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan flaş bir Suriye açıklaması geldi. Marco Rubio,'Suriye Geçiş Yönetimi haftalar içinde çökebilir. Suriye destansı boyutlarda bir iç savaşa sürüklenebilir.' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Suriye Geçiş Yönetimi haftalar içinde çökebilir. Suriye destansı boyutlarda bir iç savaşa sürüklenebilir.

Ayrıntılar geliyor...

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