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ABD Başkanı Trump'tan Putin ve Zelenskiy açıklaması! "Görüşüyorlar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.05.2025 18:28 Güncelleme: 20.05.2025 18:37
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ABD Başkanı Trump’tan Putin ve Zelenskiy açıklaması! Görüşüyorlar

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştüğünü duyurdu. Trump, 'Bakalım nasıl sonuçlanacak' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında bir görüşme yapıldığını ifade etti. Trump, 'Görüşme bakalım nasıl sonuçlanacak' dedi.

Trump devamında, "Putin'le güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bakalım işler nasıl gidecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmak için Vatikan'dan daha iyi bir yer olamaz." ifadelerine yer verdi.

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