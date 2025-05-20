İsrail muhalefetinden orduya tepki! Bebekler "hobi olarak" öldürülüyor
İsrail'deki muhalefet partilerinden Demokrat Parti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çocukları 'hobi olarak' öldürdüğünü söyleyerek hükümete ağır eleştiride bulundu. Demokrat Parti lideri Yair Golan, İsrail'in aklı başında bir devlet olarak davranmaya dönmezse Güney Afrika gibi dışlanmış bir devlet olacağına dikkat çekerek, 'Aklı başında bir ülke sivillere karşı savaşmaz, hobi olarak bebek öldürmez' ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'nde 8 Ekim'den sonra bölgede sivil katliamlarla soykırım yapan İsrail ordusu, "Gideon'un Arabaları Operasyonu"nu isimli yeni saldırı planıyla birlikte bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Gazze'ye yardım malzemelerinin girişini de engelleyerek bölgede insanlık dramının derinleşmesine neden olan katil orduya kendi muhalefet partisi bile artık "dur" dedi. Demokratların lideri Yair Golan, ordunun kontrolden çıktığını, uygulanan savaş planının ise İsrail'i bölgede dışlanmış devlet statüsüne taşıyacağı uyarısında bulundu. Golan ayrıca ordunun, Gazze'de bebekleri "hobi olarak" öldürdüğü söyledi.
"GAZZELİ BEBEKLER HOBİ OLARAK ÖLDÜRÜLÜYOR"
İsrail'de muhalefetteki Demokrat Parti lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Yair Golan, İsrial medyasına konuştu. Golan, İsrail'in Gazze'de çocukları "hobi olarak" öldürdüğünü söyleyerek hükümeti ve Gazze'deki savaşı sert bir dille kınadı.
"BU GİDİŞLE DIŞLANMIŞ BİR ÜLKE OLACAĞIZ"
Golan, "İsrail, aklı başında bir ülke gibi davranmaya geri dönmezse Güney Afrika gibi dışlanmış bir devlet olma yolunda ilerleyecek. Aklı başında bir ülke sivillere karşı savaşmaz, hobi olarak bebek öldürmez, halkı yerinden etmeyi kendine görev edinmez. Bu hükümet, ahlakı olmayan ve kriz zamanında bir ülkeyi yönetme becerisi olmayan intikamcı tiplerle dolu. Bu, varlığımızı tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.
Golan'ın açıklaması, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere tüm siyasi kanatlardan tepki gördü.
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