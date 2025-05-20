AB’den flaş Suriye kararı: Tüm yaptırımları kaldırdık

Kallas, Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarını aynı gün bir araya getiren toplantıları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunu görüşeceğini belirten Kallas, "Umarım bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşabiliriz." dedi.



Kallas, toplantı öncesinde AB ülkelerinin bu konuda yoğun tartışmalar yaşadığını belirterek "(Şam'daki) Hükümetin doğru yöne gidip gitmediği konusunda endişeler var ancak bence başka seçeneğimiz yok. Ya onlara ülkeyi istikrara kavuşturma olanağı vereceğiz ya da bunu yapmayacağız ve Afganistan'da olan gibi bir şeye sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'nin de Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının olumlu bir adım olduğunu ifade eden Kallas, AB'nin bu konuda öncü olduğunu vurguladı.

YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

AFP'nin haberine göre, Avrupa Birliği ülkeleri, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından savaşın yıktığı ülkenin ekonomik toparlanmasını desteklemek amacıyla uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kaldırılmasına onay verdi.

AB'nin 27 üye devletinin büyükelçileri, Brüksel'de yaptıkları görüşmelerde yaptırımların kaldırılması konusunda ön anlaşmaya vardı. Konunun, ilerleyen saatlerde Brüksel'de düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısında resmen açıklanması bekleniyor.

Bu adım, uzun süredir devam eden Suriye krizinin ardından bölgenin yeniden imarı ve ekonomik canlanması için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte, AB'nin Suriye'de barış ve istikrarı teşvik etmek için yeni bir sürece girmesi öngörülüyor



AB'NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI



AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.



Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esad'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.



Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.



AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurmuştu.



AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.