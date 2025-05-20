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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Suriye'de Şara ve beraberindekilerle önemli temas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.05.2025 16:33 Güncelleme: 20.05.2025 16:39
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MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Suriye’de Şara ve beraberindekilerle önemli temas

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi.

MİT BAŞKANI KALIN SURİYE'DE ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, dün Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Selame ile Suriye'de görüştü.

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi.

Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve hava ihlalleri ile Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması konularının ele alındığı görüşmede, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşü meseleleri de görüşüldü.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Suriye’de Şara ve beraberindekilerle önemli temas MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Suriye’de Şara ve beraberindekilerle önemli temas MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Suriye’de Şara ve beraberindekilerle önemli temas

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